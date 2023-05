Ustaad Bhagat Singh: అరే సాంబా రాస్కోరా..గబ్బర్ సింగ్ ని మించిన ఆల్బమ్ వస్తోంది

THE MAGICAL MUSICAL COMBO IS BACK ❤️‍🔥



Blockbuster Director @harish2you and Rockstar @ThisIsDSP are set to give another memorable album with #UstaadBhagatSingh 🎷



ROCKING updates rolling out soon 🥳@PawanKalyan @sreeleela14 @DoP_Bose #AnandSai @ChotaKPrasad @UBSTheFilm pic.twitter.com/9oOiw9bAw4