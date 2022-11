వాల్తేరు వీరయ్య బిజినెస్ పై నిరాశ చెందుతున్న మెగా ఫాన్స్

X వాల్తేరు వీరయ్య బిజినెస్ పై నిరాశ చెందుతున్న మెగా ఫాన్స్ Highlights * ఈ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ మెగాస్టార్ రేంజ్ లో లేదని కొందరు అభిమానులు నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు

Mega Fans: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరియు నందమూరి బాలకృష్ణ చాలా కాలం తర్వాత వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి సందర్భంగా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద క్లాష్ అవ్వబోతున్నారు. కేఎస్ రవీంద్ర అలియాస్ బాబి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన "వాల్తేరు వీరయ్య" సినిమా మరియు బాలకృష్ణ గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో ప్రేక్షకుల ముందుకి రాబోతున్న "వీరసింహారెడ్డి" సినిమాలు సంక్రాంతి బరిలో థియేటర్లలో విడుదల కాబోతున్నాయి.ఒక దశాబ్దం పాటు చిరంజీవి సినిమాలకి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ బాలకృష్ణ చిరంజీవి స్థానాన్ని సంపాదించలేకపోయారు. ఇక ఇండస్ట్రీకి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చిరంజీవి "ఖైదీ నెంబర్ 150" ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ తో నాన్ బాహుబలి ఇండస్ట్రీ హిట్ అందుకున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి యువ హీరోలకు సైతం గట్టి కాంపిటేషన్ ఇవ్వగలరని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ "సైరా నరసింహారెడ్డి" సినిమా కూడా మంచి ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ని కలెక్షన్ లను అందుకుంది.కానీ "ఆచార్య" సినిమా మంచి ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినప్పటికీ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్ అయ్యింది. బాలయ్య "అఖండ" తో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకోగా చిరంజీవి "గాడ్ ఫాదర్" కూడా మంచి హిట్ అయింది. నిజానికి ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ పరంగా చూస్తే చాలా వరకు మెగాస్టార్ సినిమాలు బాలకృష్ణ సినిమాలకి డబల్ లేదా ట్రిపుల్ బిజినెస్ చేస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చిరంజీవి "వాల్తేరు వీరయ్య" లో 80% బాలకృష్ణ "వీరసింహారెడ్డి" బిజినెస్ కూడా జరిగింది. కానీ ఈ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ మెగాస్టార్ రేంజ్ లో లేదని కొందరు అభిమానులు నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే మరికొందరు అభిమానులు మాత్రం ప్రతి సినిమాని భారీగా ప్యాన్ ఇండియా సినిమా లాగా రిలీజ్ చేస్తే కలెక్షన్లు తగ్గి ఫ్లాప్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు.