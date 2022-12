అడివి శేష్ కంటే విశ్వక్ సేన్ సినిమాకి సెట్ అయ్యారా?

Tollywood: విశ్వక్ సేన్ హీరోగా నటించిన హిట్ (హోమిసైడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం) సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా ప్రేక్షకుల ముందుకి వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఒక మల్టీవర్స్ ను సృష్టించాలని అనుకున్న డైరెక్టర్ శైలేష్ కలను ఈ సినిమాకి సీక్వెల్ లో పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో అడివి శేష్ ను ఎంపిక చేశారు. అడివి శేష్ హీరోగా "హిట్" సినిమాకి సీక్వెల్ గా "హిట్ 2" ఈమధ్యనే ప్రేక్షకుల ముందుకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. నాని నిర్మించిన ఈ సినిమా మంచి కలెక్షన్లు అందుకుంది కానీ మొదటి రోజు నుంచే ఎన్నో కాంట్రవర్సీలను కూడా ఎదుర్కొంటున్న సంగతి తెలిసిందే. "హిట్ 2" సినిమాతో పోలిస్తే విశ్వక్ సేన్ నటించిన "హిట్ 1" సినిమాని బాగుందని "హిట్ 2" లో కూడా విశ్వక్ సేన్ ఉండి ఉంటే సినిమా ఇంకా బాగుండేదని ఒక వర్గం ప్రేక్షకులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఓకే సిరీస్లో వచ్చే సినిమాలు కాబట్టి ఇద్దరు హీరోలకి మధ్య కంపారిజన్ రావడం సహజమే. పైగా రెండూ మంచి విజయాన్ని సాధించిన సినిమాలే కానీ ఎక్కువ శాతం ప్రేక్షకులు మాత్రం అడివి శేష్ కంటే విశ్వక్ సేన్ పెర్ఫార్మె న్స్ చాలా ఇంటెన్స్ గా ఉందని అదే సినిమాకి చాలా బాగా ప్లస్ అయ్యిందని అంటున్నారు. అయితే ఏదేమైనా "హిట్ 3" లో మాత్రం ముగ్గురు హీరోలు కనిపించబోతున్నట్లుగా ఇప్పటికే డైరెక్టర్ శైలేష్ కొలను ప్రకటించారు. నాని హీరోగా కనిపించనున్న "హిట్ 3" లో అడివి శేష్ తో పాటు విశ్వక్ సేన్ కూడా సినిమాలో కీలక పాత్రలలో కనిపించనున్నారు కాబట్టి ఇరువర్గాల ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు కొంచెం కూల్ అయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు.