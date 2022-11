Hansika Motwani : ఈఫిల్ టవర్ ముందు హన్సికకు పెళ్లి ప్రపోజల్.. ఆమె ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోబోతుందో తెలుసా?

X Hansika Motwani : ఈఫిల్ టవర్ ముందు హన్సికకు పెళ్లి ప్రపోజల్.. ఆమె ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోబోతుందో తెలుసా? Highlights * బిజినెస్ పార్టనర్ లుగా మొదలైన వారి బంధం ఇప్పుడు పెళ్లి పీటల దాకా వెళుతోంది