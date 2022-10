మెగాస్టార్ సినిమాలో రవితేజ ఎంతసేపు ఉంటారో తెలుసా?

Ravi Teja: 2000 లో విడుదలైన "అన్నయ్య" సినిమాలో చిరంజీవి తమ్ముడి పాత్రలో కనిపించిన మాస్ మహారాజా రవితేజ చాలాకాలం తర్వాత మళ్ళీ చిరంజీవి సినిమాలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ మధ్యనే "ఆచార్య" సినిమాతో డిజాస్టర్ అందుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా "గాడ్ ఫాదర్" సినిమాతో అదిరిపోయే హిట్ అందుకున్నారు. ఇప్పుడు చిరు కె ఎస్ రవీంద్ర అలియాస్ బాబి డైరెక్షన్లో "వాల్తేరు వీరయ్య" అనే సినిమాలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో రవితేజ ఒక ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనున్నారు. చిరంజీవి మరియు రవితేజ సోదరులుగా కనిపించబోతున్నట్లుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి కానీ అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి ఒక దొంగ పాత్రలో కనిపించబోతుండగా రవితేజ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్ర లో నటించనున్నారని కూడా టాక్ నడుస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమాలో రవితేజ పాత్ర నిడివి గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ సినిమాలో రవితేజ పాత్ర మొదటి హాఫ్ లో మాత్రమే కాక రెండవ హాఫ్ లో కూడా కనిపిస్తారట. అయితే రెండిట్లో కలిపి రవితేజకు ఈ సినిమాలో 45 నిమిషాల స్క్రీన్ టైం ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. దేవిశ్రీప్రసాద్ ఈ సినిమాకి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.