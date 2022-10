Chiranjeevi: "ఆయన లేరు కదా" అంటూ జోక్ చేసిన చిరంజీవి

X Chiranjeevi: "ఆయన లేరు కదా" అంటూ జోక్ చేసిన చిరంజీవి Highlights Chiranjeevi: గరికపాటి గురించి అడిగి కామెడీ చేసిన చిరంజీవి

Chiranjeevi: చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలాంటి సందర్భం అయినా చిరంజీవి ఒక చిన్న జోక్ తో ప్రేక్షకులను ఇట్టే నవ్వించేయగలరు. అయితే తాజాగా చిరంజీవి మరియు గరికపాటి మధ్య జరిగిన వివాదం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఒక ఈవెంట్లో లేడీ ఫ్యాన్స్ అందరూ వచ్చి చిరంజీవితో ఫోటోలు దిగుతుంటే గరికపాటి చిరంజీవి వెంటనే అక్కడి నుంచి రావాలని లేకపోతే తను వాక్ అవుట్ చేస్తానని బెదిరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సందర్భంగా చాలామంది గరికపాటిని తిట్టి చిరంజీవికి సపోర్ట్ చేశారు. కానీ చిరంజీవి మాత్రం కోపం తెచ్చుకోకుండా గరికపాటి మాట విని వచ్చేశారు. తాజాగా ఇప్పుడు ఒక బుక్ లాంచ్ ఈవెంట్ కి చిరంజీవి ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేశారు. మళ్లీ అలాంటి సందర్భమే ఇప్పుడు కూడా వచ్చింది. చాలామంది చిరంజీవి లేడీ ఫ్యాన్స్ చిరుత ఫోటోలు దిగడానికి స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసారు. అప్పుడు చిరంజీవి "ఆయన లేరు కదా?" అంటూ జోకేగా అక్కడ ఉన్న వారంతా నవ్వేశారు. చిరంజీవి ఇండైరెక్ట్ గా గరికపాటి గురించి అడిగినట్లు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక సినిమాల పరంగా చూస్తే ఈ మధ్యనే "గాడ్ ఫాదర్" సినిమాతో మంచి హిట్ అందుకున్న చిరంజీవి తాజాగా ఇప్పుడు "వాల్తేరు వీరయ్య" సినిమాతో వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి బరిలో దిగనున్నారు.