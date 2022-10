Nani: మొదటి పాటతోనే రికార్డ్ సృష్టించిన నాచురల్ స్టార్

X Nani: మొదటి పాటతోనే రికార్డ్ సృష్టించిన నాచురల్ స్టార్ Highlights Nani: ఒక్క పాటతోనే సంచలనం సృష్టించిన న్యాచురల్ స్టార్

Nani: ఈ మధ్యనే "అంటే సుందరానికి" వంటి మంచి హిట్ సినిమాను అందుకున్న న్యాచురల్ స్టార్ నాని తాజాగా ఇప్పుడు "దసరా" అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాకి శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలో నాని ఒక సరికొత్త రస్టిక్ లుక్కుతో కనిపించబోతున్నారని చిత్ర పోస్టర్ చూస్తేనే తెలుస్తోంది. దీంతో రోజు రోజుకి సినిమాపై అంచనాలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మొట్టమొదటి సింగల్ ను విడుదల చేశారు దర్శకనిర్మాతలు. "ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్" అని సాగే ఈ పాట ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. 7.5 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ వ్యూస్ ను సంపాదించిన ఈ పాట వీడియో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లోనే టాప్ వన్ ట్రెండింగ్ గా నిలిచింది. సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించిన ఈ పాట కొరియోగ్రఫీ ప్రేమ్ రక్షిత్ చేశారు. ఇక కేవలం ఒకే ఒక్క పాటతోనే ఇంత సంచలనం సృష్టించిన ఈ సినిమా ను కొనుక్కునేందుకు కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు బాగానే ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా భారీగానే జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కీర్తి సురేష్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. సాయికుమార్, సముతిరఖని, జరీనా వాహబ్ తదితరులు ముఖ్యపాత్రలు పోషిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి లో విడుదల కాబోతోంది. లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకంపై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.