Twitter Review: గద్దలకొండ గణేష్ అదరగొట్టాడుగా!

మెగా ప్రిన్స్ గా పిలుచుకుంటున్న వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'గద్దలకొండ గణేష్'. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్‌పై రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట నిర్మించారు.ఈ సినిమాలో పూజా హెగ్డే ప్రత్యేక పాత్రలో నటించారు. మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందించారు. వాల్మీకి పేరుతొ తెరకెక్కిన ఈ సినిమా చివరి నిమిషంలో పేరు మార్చుకుంది. గద్దలకొండ గణేష్ పేరుతొ విడుదలైంది. వాల్మీకి టైటిల్ పై కొందరు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం.. అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లో సినిమాపై నిషేధం విధించడంతో సినిమా పేరును నిన్న మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది సినీ బృందం. అయినప్పటికీ పెద్ద నష్టం వాటిల్లలేదు.



ఈ సినిమా మరి కొద్ది గంటల్లో మన దగ్గర విడుదల కాబోతోంది. అయితే, ఇప్పటికే యూఎస్ లో విడుదలైన ఈ సినిమా పై ట్విట్టర్ వేదికగా అందరూ తమ అభిప్రాయాలు పంచుకుంటున్నారు. గద్దలకొండ గణేష్ గా వరుణ్ తేజ్ అదరగోట్టేశాడని అందరూ అంటున్నారు. గద్దలకొండ గణేష్ పాత్రలో ఆయన నటన, మేనరిజం, డైలాగ్ కమాండ్ సూపర్ అంటున్నారు. సినిమా పూర్తీ మాస్ మసాలాగా ఉందని చెబుతున్నారు. హరీష్ శంకర్ డైలాగ్స్ సినిమాలో అద్భుతంగా పేలాయని చెబుతున్నారు.

ఇక సినిమాలో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ అయితే కేక పెట్టిన్చిందని పేర్కొంటున్నారు. సినిమాకి సంగీతం పెద్ద ఎసెట్ అని అందరూ తెగ పొగిడేస్తున్నారు. మరి కొద్ది గంటల్లో మనమూ సినిమా చూసేస్తాం కదా.. అప్పుడు మరిన్ని విశేషాలు సినిమా గురించి ముచ్చటించుకుందాం.

Never Shown @IAmVarunTej Mass Avatar will gives u lots of WOWWWWW Moments from #GaddalakondaGanesh



Varun Tej's Look, mannerisms and Dialogue Command Arachakam 👌👌👌👌👌 @harish2you sir SUPERB Work



