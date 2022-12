ఎల్‌ఐసీ నుంచి హోమ్‌లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా.. ఈ విషయాలు గమనించండి..!

LIC Home Loan: సొంత ఇంటిని నిర్మించుకోవాలని కలలు కంటున్నట్లయితే ఎల్‌ఐసీ నుంచి హోమ్ లోన్ తీసుకొని సులభంగా నెరవేర్చుకోవచ్చు. ద్రవ్యోల్బణం సమయంలో జీతం తీసుకునే వ్యక్తి తన సొంత పొదుపుతో ఇల్లు కట్టుకోవడం అంత సులభం కాదు. కాబట్టి ఎల్‌ఐసీ నుంచి గృహ రుణం తీసుకోవచ్చు. అయితే ఏదైనా బ్యాంకు లేదా సంస్థ నుంచి రుణం తీసుకునే ముందు కొన్ని నిబంధనలు తెలుసుకోవాలి. ఎల్‌ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్, వ్యాపార తరగతికి ఇల్లు, భూమి, దుకాణం మొదలైన ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి రుణాలను అందిస్తుంది. మీరు ఇల్లు కొనడానికి హోమ్ లోన్ తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఎల్‌ఐసి వడ్డీ రేట్లు, సిబిల్ స్కోర్‌తో పాటు డాక్యుమెంట్లు మొదలైన వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎల్‌ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సెప్టెంబర్‌లో గృహ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను సవరించింది. ఎల్‌ఐసి నుంచి ఎవరు రుణం పొందవచ్చు, ఎంత మొత్తంలో రుణం పొందవచ్చు అనేదానిపై స్పష్టత ఇస్తూ ఎల్‌ఐసి రుణానికి అవసరమైన పత్రాల జాబితాను విడుదల చేసింది. సిబిల్‌ స్కోర్, లోన్ మొత్తం, వడ్డీ రేటు జీతం, వృత్తి నిపుణుల కోసం 800 CIBIL స్కోర్‌పై 8% వడ్డీ రేటుతో 15 కోట్ల వరకు గృహ రుణం అందుబాటులో ఉంది. CIBIL స్కోర్ 750 నుంచి 799 వరకు ఉంటే జీతం పొందిన రుణగ్రహీతకు 8.05 శాతం చొప్పున 5 కోట్ల నుంచి 15 కోట్ల రుణం లభిస్తుంది. సిబిల్‌ స్కోర్ 700ల నుంచి 749 మధ్య ఉంటే 50 లక్షల రుణంపై వడ్డీ రేటు 8.20 శాతం ఉంటుంది. సిబిల్‌ స్కోర్ 700 నుంచి 749 వరకు 50 లక్షలు, 2 కోట్ల కంటే ఎక్కువ రుణాలపై వడ్డీ రేటు 8.40 శాతంగా ఉంటుంది. CIBIL స్కోర్ 700 నుంచి 749 వరకు 2 కోట్ల నుంచి 15 కోట్ల వరకు రుణాలపై 8.55 శాతం వడ్డీ రేటు చెల్లించాలి. గృహ రుణం కోసం అవసరమైన పత్రాలు రెసిడెంట్ ప్రూఫ్, జీతం స్లిప్, ఫారం-16 కోసం పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్ పాస్‌పోర్ట్ అవసరం. 3 సంవత్సరాల ఆస్తి యాజమాన్య రుజువు, 6 నుంచి 12 నెలల ITR వివరాలు, బిల్డర్ లేదా సొసైటీ నుంచి ఫ్లాట్ కేస్ కేటాయింపు లేఖ, పన్ను చెల్లింపు రసీదులు అవసరమవుతాయి.