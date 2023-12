Currency Note: కరెన్సీ నోట్లలో సన్నని దారం ఎందుకు ఉంటుంది? అసలు సీక్రెట్ ఇదే..!

Reason Behind The Strip in Rupee Currency: ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక కారణంతో రూపాయి నోట్లను కలిగి ఉంటారు. అయితే, ఆ కరెన్సీ నోట్లలో ఒక దారం ఉందని మీరు గమనించారా. ఈ థ్రెడ్ ఎందుకు ఉంది? బయటకు తీయాలంటే బయటకు రాదు. అన్నింటికంటే, నోట్ల మధ్య ఈ దారాలను ఉంచడానికి కారణం ఏమిటి? అన్ని ప్రశ్నలకు ఇప్పుడు సమాధానం తెలుసుకుందాం..



ముద్రించిన కరెన్సీ నోట్లపై ప్రత్యేక గీత (లైన్)ని మీరందరూ తప్పక చూసి ఉంటారు. ఈ థ్రెడ్ ఒక ప్రత్యేకమైనది. ఇది ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలో తయారు చేసింది. దీనికి ప్రత్యేక గమనిక ఇవ్వబడుతుంది. ఏదైనా నోట్ ప్రామాణికతను ధృవీకరించడంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. థ్రెడ్ లోహంతో తయారు చేస్తారు. ప్రారంభంలో భద్రతా ప్రమాణంగా ఉపయోగించారు. ముఖ్యంగా, 500, 2000 రూపాయల నోట్ల లోపల ప్రకాశవంతమైన మెటాలిక్ థ్రెడ్‌పై కోడ్‌లు చెక్కబడి ఉంటాయి. ఇది నోట్ల భద్రతా ప్రమాణాలను స్పష్టం చేస్తుంది.



నోట్ల మధ్య మెటల్ థ్రెడ్ పెట్టాలనే ఆలోచన 1848లో ఇంగ్లాండ్‌లో వచ్చింది. దానికి పేటెంట్ కూడా వచ్చింది. అయితే ఇది దాదాపు 100 ఏళ్ల తర్వాత అమల్లోకి వచ్చింది. నకిలీ నోట్లు ముద్రించకుండా ఉండేందుకు ఇలా చేస్తున్నారు. నోట్ల మధ్య ప్రత్యేక దారాన్ని ఉంచడం 75 ఏళ్లుగా కొనసాగిస్తున్నారు.



'ది ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ నోట్ సొసైటీ' అంటే IBNS ప్రకారం, 'బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్' 1948లో బ్యాంకు నోట్ల మధ్య మెటల్ బ్యాండ్‌ను ఉంచిన ప్రపంచంలోనే మొదటిది. ఆ నోటును లైట్‌కి పట్టుకుంటే మధ్యలో నల్లటి గీత కనిపించింది. ఇలా చేయడం వల్ల నేరగాళ్లు నకిలీ నోట్లు తయారు చేసినా మెటల్ దారాలను తయారు చేయలేరని తెలిపారు. అయితే కేవలం నకిలీ నోట్లలో నల్ల గీత గీసి ఫూల్స్‌గా మారిన సంఘటనలు కూడా చోటుచేసుకున్నాయి.



1984లో, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లండ్ £20 నోటుకు విరిగిన మెటల్ థ్రెడ్‌లను జోడించింది. అంటే నోట్ లోపల ఉన్న మెటల్ థ్రెడ్ అనేక పొడవాటి ముక్కలను కలుపుతూ కనిపించింది. తర్వాత నేరస్తులు ఛేదించలేరన్నారు. కానీ, నకిలీలు సూపర్ గ్లూతో విరిగిన అల్యూమినియం దారాలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు.



అయితే, తరువాత ప్రభుత్వం మెటల్ బదులుగా ప్లాస్టిక్ స్ట్రిప్స్ ఉపయోగించే వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసింది. 1990వ దశకంలో, అనేక దేశాల ప్రభుత్వాలతో అనుబంధం ఉన్న కేంద్ర బ్యాంకులు నోట్లపై ప్లాస్టిక్ తీగను భద్రతా చిహ్నంగా ఉపయోగించాయి. థ్రెడ్‌లో కొన్ని ముద్రిత పదాలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించింది.



అక్టోబర్ 2000లో, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన 1000 రూపాయల నోటుపై హిందీలో ఇండియా, 1000 అని RBI అని రాసింది. ఇప్పుడు 2000 రూపాయల నోటు మెటాలిక్‌ స్ట్రిప్‌ విడి, విడిగా ఉంచి దానిపై ఆంగ్లంలో RBI అని, హిందీలో భారత్‌ అని రాసి ఉంది. ఇవన్నీ రివర్స్‌లో రాసి ఉంటాయి.. 500, 100 రూపాయల నోట్లలో కూడా ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు ఉపయోగించారు.



5, 10, 20, 50 రూపాయల నోట్లు కూడా ఇలాంటి లెజిబుల్ స్ట్రిప్‌ని ఉపయోగిస్తాయి. ఈ థ్రెడ్ గాంధీజీ చిత్రపటానికి ఎడమ వైపున ఉంటుంది. ఇంతకుముందు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఉపయోగించే మెటాలిక్ స్ట్రిప్ సాదాగా ఉంది. దానిపై ఏమీ రాయలేదు. సాధారణంగా బ్యాంకులు ఉపయోగించే మెటాలిక్ స్ట్రిప్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా M లేదా అల్యూమినియం లేదా ప్లాస్టిక్.



భారతదేశంలో, కరెన్సీ నోట్లపై మెటాలిక్ స్ట్రిప్ వాడకం ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. కానీ మీరు మన దేశంలోని కరెన్సీ నోట్లపై ఈ మెటాలిక్ స్ట్రిప్‌ను చూసినప్పుడు ఇది రెండు రంగులలో కనిపిస్తుంది. చిన్న నోట్లలో బంగారు మెరుపు, రూ. 2000, రూ. 500 నోట్ల విరిగిన స్ట్రిప్స్‌లో ఆకుపచ్చ రంగు ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని దేశాల నోట్లలో ఈ స్ట్రిప్ రంగు ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. భారతీయ అధిక విలువ కలిగిన నోట్లలో ఉపయోగించే మెటల్ బ్యాండ్ వెండి.



ఈ మెటల్ స్ట్రిప్ ప్రత్యేక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి నోట్ల లోపల నొక్కబడుతుంది. మీరు వాటిని వెలుతురులో చూస్తే, ఈ స్ట్రిప్స్ మెరుస్తున్నట్లు చూడవచ్చు.



సాధారణంగా, ప్రపంచంలోని కొన్ని కంపెనీలు ఈ రకమైన మెటాలిక్ స్ట్రిప్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. భారతదేశం తన కరెన్సీ కోసం బయటి నుంచి ఈ జాబితాను దిగుమతి చేసుకుంటుంది.