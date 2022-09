డాలర్‌తో పోలిస్తే రికార్డు స్థాయిలో రూపాయి పతనం

Rupee: భారత రూపాయి మరోసారి మసకబారింది. ఫారెక్స్ మార్కెట్‌లో ఆల్ టైమ్ కనిష్ట స్థాయికి రూపాయి విలువ పడిపోయింది. ధరల నియంత్రణకు యూఎస్ ఫెడ్ రిజర్వ్ కీలక వడ్డీరేట్లు 75 పాయింట్లు పెంచింది. ఈ క్రమంలో డాలర్‌తో రూపాయి మారకం విలువ రికార్డు స్థాయిలో పతనమైంది. డాలర్‌తో పోలిస్తే 90 పైసల నష్టంతో 80.86 వద్ద రూపాయి మారకం విలువ స్థిరపడింది.