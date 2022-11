EPFO: ఈపీఎఫ్‌వో శుభవార్త.. ఇప్పుడు ఖాతా నుంచి డబుల్‌ ప్రయోజనం..!

EPFO: ఎంప్లాయీస్‌ ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్‌ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఉద్యోగులని అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుంది. మీ జీతం నుంచి కట్‌ అయిన చిన్న మొత్తం అన్ని సమయాల్లో ఉపయోగపడుతుంది. పీఎఫ్‌ సొమ్మును విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఆన్‌లైన్‌ సౌకర్యం కల్పించినప్పటి నుంచి సామాన్యులకి పెద్ద భారం తప్పింది. నిజానికి ఇంతకు ముందు పీఎఫ్ నుంచి డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు చాలా రోజులు వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. అయితే ఇప్పుడు కొన్ని గంటల్లోనే మీ ఖాతాలోకి పీఎఫ్ డబ్బులు జమవుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు పీఎఫ్‌ అకౌంట్‌ నుంచి రెట్టింపు మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం. పెరుగుతున్న కరోనా ఇన్‌ఫెక్షన్ల దృష్ట్యా ఉద్యోగులు పిఎఫ్ ఖాతా నుంచి రెట్టింపు డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు సదుపాయాన్ని కల్పించింది. వాస్తవానికి ఈపీఎఫ్‌వో ఉద్యోగులకి తిరిగి చెల్లించని అడ్వాన్స్‌ను విత్‌ డ్రా చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ సదుపాయం రెండు రెట్లు అంటే రెట్టింపు చేసింది. అంటే ఇప్పుడు కరోనాతో సమస్య ఉన్న ఉద్యోగి ఈ ఫండ్‌ను రెండుసార్లు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇంతకుముందు ఈ సదుపాయం ఒక్కసారి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది.

ఎలా అప్లై చేయాలంటే..?

1. ముందుగా సభ్యుల ఈ-సేవా పోర్టల్ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ కి వెళ్లండి . 2. మీ UAN, పాస్‌వర్డ్, క్యాప్చా కోడ్‌ను ఎంటర్ చేయండి. ఖాతాకు లాగిన్ కండి. 3. ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ సేవలకు వెళ్లి అక్కడ మీ క్లెయిమ్‌ను ఎంచుకోండి. 4. ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్‌పై కొత్త వెబ్‌పేజీ కనిపిస్తుంది. ఇందులో మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్ నంబర్‌లోని చివరి నాలుగు అంకెలు నమోదు చేయాలి. 5. ఇక్కడ మీరు మీ బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్‌ను నమోదు చేసి 'వెరిఫై'పై క్లిక్ చేయాలి. 6. మీ స్క్రీన్‌పై ఒక పాప్-అప్ కనిపిస్తుంది. 'సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అండర్‌టేకింగ్' అందించమని అడుగుతుంది. 7. డ్రాప్ డౌన్ మెను నుంచి 'PF అడ్వాన్స్ (ఫారం 31)' ఎంచుకోవాలి. 8. మీరు డ్రాప్ డౌన్ మెను నుంచి 'పాండమిక్ వ్యాప్తి (COVID-19)' విత్‌ డ్రా ఫారమ్‌ను ఎంచుకోవాలి. 9. అవసరమైన మొత్తాన్ని ఎంటర్ చేయాలి. చెక్కు స్కాన్ చేసిన కాపీని అప్‌లోడ్ చేయాలి. మీ చిరునామాను నమోదు చేయాలి. 10. ఇప్పుడు ఆధార్‌తో నమోదు చేసుకున్న మీ మొబైల్ నంబర్‌కు వన్-టైమ్ పాస్‌వర్డ్ (OTP) వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేయాలి.