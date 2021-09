Online Money Transaction: మీ డబ్బు పొరపాటున ఒకరికి బదులు ఒకరికి పంపించేశారా? దానిని తిరిగి పొందడం ఎలానో తెలుసా?

ఈ రోజుల్లో, మొబైల్ బ్యాంకింగ్‌లో, డబ్బు తరచుగా ఒక బ్యాంక్ ఖాతా నుండి తప్పు ఖాతాకు బదిలీ చేయబడుతుంది.

Online Money Transaction: ఈ రోజుల్లో, మొబైల్ బ్యాంకింగ్‌లో, డబ్బు తరచుగా ఒక బ్యాంక్ ఖాతా నుండి తప్పు ఖాతాకు లేదా ఒక ఖాతా నుండి మరొక ఖాతాకు బదిలీ చేయబడుతుంది. కొన్నిసార్లు ఇది బ్యాంకింగ్ మోసంలో కూడా జరుగుతుంది. UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ వాలెట్ బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలకు సంబంధించిన సమస్యలను బాగా తగ్గించాయి. ఆ విధంగా, వేరొకరి ఖాతాకు డబ్బు బదిలీ చేయడానికి మీరు బ్యాంకుకు వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు. ఈ పని కేవలం క్షణంలో మొబైల్ ద్వారా జరుగుతుంది. * డబ్బు వెంటనే రీఫండ్ చేయబడుతుంది

బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలను సులభతరం చేయడానికి అనేక కొత్త సాంకేతికతలు ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అయితే దీనితో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, మీరు అనుకోకుండా వేరొకరి ఖాతాకు డబ్బు బదిలీ చేస్తే మీరు ఏమి చేస్తారు? మీరు మీ డబ్బును ఎలా తిరిగి పొందగలడు? మీరు ఏదో ఒక సమయంలో ఈ తప్పు చేసి ఉండవచ్చు. మీరు అనుకోకుండా మీ డబ్బును మరొక ఖాతాకు బదిలీ చేస్తే, మీరు దాన్ని తిరిగి పొందవచ్చు. * వెంటనే బ్యాంకుకు సమాచారం ఇవ్వండి

మీరు అనుకోకుండా మరొక ఖాతాకు డబ్బు బదిలీ చేసినట్లు మీకు తెలిసిన వెంటనే మీ బ్యాంకుకు తెలియజేయండి. కస్టమర్ కేర్‌కు కాల్ చేయండి. మొత్తం కథను వారికి చెప్పండి. ఇ-మెయిల్‌లోని మొత్తం సమాచారాన్ని బ్యాంక్ మిమ్మల్ని అడిగితే, ఈ పొరపాటు కారణంగా లావాదేవీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇవ్వండి. లావాదేవీ తేదీ, సమయం, మీ అకౌంట్ నంబర్, డబ్బు పొరపాటున బదిలీ చేయబడిన ఖాతాను పేర్కొనండి. * మీ స్వంత బ్యాంక్ ఖాతాకు డబ్బు బదిలీ అవుతుంది

ఒకవేళ మీరు డబ్బును బదిలీ చేసిన బ్యాంక్ ఖాతా, ఖాతా నంబర్ తప్పు లేదా IFSC కోడ్ తప్పు అయితే, మీ ఖాతాకు డబ్బు స్వయంచాలకంగా జమ చేయబడుతుంది. కానీ కాకపోతే, మీ బ్యాంక్ శాఖకు వెళ్లి బ్రాంచ్ మేనేజర్‌ని కలవండి. ఈ తప్పు లావాదేవీ గురించి అతనికి చెప్పండి. డబ్బు ఏ బ్యాంకు ఖాతాకు వెళ్లిందో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ తప్పుడు లావాదేవీ మీ స్వంత బ్యాంకులోని ఏదైనా శాఖలో జరిగితే, అది మీ ఖాతాకు సులభంగా జమ చేయబడుతుంది. * మరొక బ్యాంక్ ఖాతాకు బదిలీ చేయబడితే

ఒకవేళ పొరపాటున డబ్బు మరొక బ్యాంక్ ఖాతాకు బదిలీ చేయబడితే, డబ్బు తిరిగి పొందడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. కొన్నిసార్లు బ్యాంకులు అటువంటి కేసులను పరిష్కరించడానికి 2 నెలల వరకు పట్టవచ్చు. ఏ బ్యాంకులో డబ్బు ఏ ఖాతాకు బదిలీ చేయబడిందనే సమాచారాన్ని మీరు మీ బ్యాంక్ నుండి పొందవచ్చు. మీరు ఆ శాఖతో మాట్లాడవచ్చు. మీ డబ్బును తిరిగి పొందడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. మీ సమాచారం ఆధారంగా, పొరపాటున డబ్బు బదిలీ అయిన వ్యక్తికి బ్యాంక్ తెలియజేస్తుంది. తప్పుగా బదిలీ చేసిన డబ్బును తిరిగి ఇవ్వడానికి బ్యాంక్ వ్యక్తిని అనుమతి అడుగుతుంది. * నేరాన్ని వెంటనే నివేదించండి

మీ డబ్బును తిరిగి పొందడానికి మరొక మార్గం లీగల్ ద్వారా. పొరపాటున డబ్బును బదిలీ చేసిన వ్యక్తి దానిని తిరిగి ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తే, అతనిపై దావా వేయవచ్చు. అయితే, తిరిగి చెల్లించని సందర్భంలో, రిజర్వ్ బ్యాంక్ నియమాలను ఉల్లంఘించిన సందర్భంలో ఈ హక్కు వస్తుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మార్గదర్శకాల ప్రకారం, లబ్ధిదారుని ఖాతా గురించి సరైన సమాచారాన్ని అందించడం లింకర్ యొక్క బాధ్యత. ఒకవేళ, ఏదైనా కారణంతో, లింకర్ తప్పు చేస్తే, బ్యాంక్ దానికి బాధ్యత వహించదు. * బ్యాంకుల కోసం RBI సూచనలు

ఈ రోజుల్లో, మీరు ఒక బ్యాంక్ ఖాతా నుండి మరొకదానికి డబ్బు బదిలీ చేసినప్పుడు, మీకు సందేశం వస్తుంది. లావాదేవీ తప్పు అయితే, దయచేసి ఈ నంబర్‌కు ఈ నంబర్‌ను పంపండి అని కూడా ఇది పేర్కొంది. పొరపాటున వేరొకరి ఖాతాలో డబ్బు జమ అయితే, మీ బ్యాంక్ సాధ్యమైనంత త్వరగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఆర్‌బిఐ బ్యాంకులకు సూచించింది. మీ ఖాతా తప్పు ఖాతా నుండి సరైన ఖాతాకు తిరిగి ఇచ్చే బాధ్యత బ్యాంకుపై ఉంటుంది.