Car Parking Tips: కారును ఎండలో పార్క్ చేస్తున్నారా? ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే.. లేదంటే భారీ నష్టం..!

Should Park Car In Sunlight Or Not: ఎండలో (ముఖ్యంగా వేసవిలో) కారును పార్క్ చేయడం చాలా ప్రతికూలతలను కలిగి ఉంటుంది. అయితే చాలా మందికి కారును ఎండలో పార్క్ చేయడం తప్ప మరో మార్గం ఉండదు. అలాంటి వ్యక్తులు తమ కారుపై ఒక కవర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. తద్వారా బలమైన సూర్యకాంతి నేరుగా కారుపై పడదు. వేడి ఎండలో కారును పార్కింగ్ చేయడం వల్ల కలిగే లాభాలు, నష్టాల గురించి మాట్లాడుకుందాం..

ప్రయోజనాలు..

చలికాలంలో కారును ఎండలో పార్క్ చేయడం వల్ల కారు లోపలి భాగం వెచ్చగా ఉంటుంది. సీట్లు, స్టీరింగ్ వంటివి చల్లగా ఉండవు. కాబట్టి కారులో కూర్చున్నప్పుడు మీకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఎండలో కారును పార్కింగ్ చేయడం వల్ల కారు లోపల తేమ తగ్గుతుంది. దాని వల్ల కారు లోపల వాసన పోతుంది. వర్షాకాలంలో ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అయితే, ఇది ప్రతిరోజూ అవసరం లేదు. కారును ఎండలో పార్క్ చేసినప్పుడు, దాని ఉపరితలంపై ఉండే అనేక రకాల బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లు చనిపోతాయి. కానీ, దీని కోసం రోజూ ఎండలో కారు పార్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

నష్టం..

ఎండలో కారును పార్కింగ్ చేయడం వల్ల దాని రంగు మసకబారుతుంది. రంగుల మెరుపునకు సూర్యరశ్మి మంచిది కాదు. ఇది రంగు ఫేడ్‌కు కారణమవుతుంది. ఇది మీకు అస్సలు నచ్చదు. కారును ఎండలో పార్క్ చేయడం వల్ల దాని క్యాబిన్ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. దాని కారణంగా మీరు కారులో కూర్చున్నప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు. AC కారును చల్లబరచడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. మొబైల్, ట్యాబ్లెట్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ వంటి వాటిని కారులో ఉంచి ఎక్కువసేపు ఎండలో పార్క్ చేసినట్లయితే, ఈ వస్తువులు చెడిపోయి వాటిలో మంటలు చెలరేగే అవకాశం పెరుగుతుంది.