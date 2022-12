Nakka Anand Babu: 144 సెక్షన్‌ టీడీపీకేనా..? వైసీపీకి వర్తించదా..?

Nakka AnandaBabu: మాచర్లలో జరిగిన దహనకాండపై డీఐజీకి ఫిర్యాదు చేసినట్లు టీడీపీ నాయకుడు నక్కా ఆనంద్‌బాబు తెలిపారు. పోలీసులు వైఖరి అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఉందని ఆరోపించారు. దాడికి గురైన టీడీపీ కార్యకర్తలను పరామర్శించేందుకు పోలీసులు అనుమతించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మాచర్లలో 144 సెక్షన్‌ ఉందన్న పోలీసులు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేను ఎలా అనుమతించారాని ఆనంద్‌బాబు ప్రశ్నించారు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాతే పల్నాడులో రక్తపుటేరులు పారాయని అన్నారు.