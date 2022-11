హోంవర్క్ చేయలేదనే కారణంతో కర్రతో ఇష్టానుసారం కొట్టాడు టీచర్‌ సురేశ్

హోంవర్క్ చేయలేదనే కారణంతో కర్రతో ఇష్టానుసారం కొట్టాడు టీచర్‌ సురేశ్ Highlights * స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ కంప్లైంట్‌తో టీచర్‌ సురేశ్‌పై కేసు నమోదు

Mutyalampadu: స్టూడెంట్‌ను విచక్షణా రహితంగా కొట్టిన టీచర్‌పై కేసు నమోదు చేసిన ఘటన ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ముత్యాలంపాడులోని ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ స్కూల్‌లో 8 వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిపై టీచర్‌ సురేశ్ దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. హోంవర్క్ చేయలేదనే కారణంతో కర్రతో ఇష్టానుసారం కొట్టాడు. తీవ్ర గాయాలతో బాధపడ్డ చిన్నారి విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో వారి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు సురేశ్‌పై కేసు నమోదు చేశారు.