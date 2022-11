తిరుచానూరు అమ్మవారికి తిరుమల శ్రీవారి సారె...

Tirumala: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి తిరుమల శ్రీవారు సారెను పంపించారు. తిరుచానూరులో జరుగుతున్న అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో ముగింపు ఘట్టం పంచమి తీర్థం సందర్భంగా.. పసుపు-కుంకమ, చందనం, పట్టుచీర పెట్టి గర్భాలయంలో స్వామివారి పాదాల వద్ద ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ఊరేగింపుగా కాలినడకన తిరుచానూరుకి తీసుకెళ్లారు. ఈ సారె ఊరేగింపులో టీటీడీ ఈవో, ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు పాల్గొన్నారు. కాలిబాట గుండా తిరుపతికి తీసుకొచ్చిన సారెను అలిపిరి పాదాల మండపం వద్ద నుండి ఏనుగుపై ఊరేగింపుగా తిరుచానూరు తీసుకెళ్తారు. అనంతరం పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం కార్యక్రమం జరగనుంది.