Sajjala Ramakrishna Reddy: ఈ స్కామ్‌లో చంద్రబాబు, లోకేష్ పాత్ర ఉంది

X Sajjala Ramakrishna Reddy: ఈ స్కామ్‌లో చంద్రబాబు, లోకేష్ పాత్ర ఉంది Highlights Sajjala Ramakrishna Reddy: స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ పెద్ద స్కామ్

Sajjala Ramakrishna Reddy: స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ పెద్ద స్కామ్ అని దానిపై విచారణ జరుగుతోందని ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. తప్పు చేసిన వారి బండారం బయట పడుతుందన్నారాయన. ఈ స్కామ్‌లో పొలిటికల్ ఇన్‌వాల్వ్‌మెంట్ ఉందని అన్నారు. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ విచారణ చేస్తుందని చెప్పారు సజ్జల. ఈ స్కామ్‌లో చంద్రబాబు, లోకేష్‌ల పాత్ర ఉందని అన్నారాయన. దర్యాప్తు సంస్థ అరెస్టు చేస్తుందా...? నోటీసులు ఇస్తుందా..? అనేది తమకు తెలియదన్నారు.. తాము విచారణ జరిపితే కక్షసాధింపు అంటున్నారని, కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ విచారణ జరుపుతోందని, దీంతో నిజాలు బయటకి వస్తాయన్నారు. ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రచారం అవాస్తవమని అన్నారు ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. ఈ వార్తలపై సీఎం జగన్ సీరియస్ అయ్యారని చెప్పారాయన.. ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఉద్యోగాలు ఇవ్వడమే తప్ప.. తీసేసే ఆలోచన తమ ప్రభుత్వానికి లేదన్నారాయన. కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల కిందిస్థాయిలో ఆ ఆర్డర్ వచ్చి ఉంటుందన్నారు.. ఆ ఆర్డర్‌ని రద్దు చేస్తున్నామని తెలిపారు.