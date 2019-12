మూడు రాజధానులపై స్పందించిన పవన్

Pawan Kalyan File Photo Highlights ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు 3 రాజధానులు రావొచ్చంటూ అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ప్రతిపక్షం విమర్శిస్తుంటే