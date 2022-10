Gudivada Amarnath: విశాఖ గర్జన అంతం కాదు.. ఆరంభం

X Gudivada Amarnath: విశాఖ గర్జన అంతం కాదు.. ఆరంభం Highlights Gudivada Amarnath: ప్రజల ఆకాంక్షను తెలిపేందుకే విశాఖ గర్జన

Gudivada Amarnath: విశాఖ గర్జన అంతం కాదు ఆరంభం అన్నారు మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్. వికేంద్రీకరణపై ప్రజల ఆకాంక్షను తెలిపేందుకే ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామని తెలిపారు. టీడీపీ, జనసేన పార్టీలు ఉత్తరాంధ్రలో ఉనికి కోల్బోబోతున్నాయంటున్న మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్‌.