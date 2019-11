ప్రియుడితో ఉన్న భార్యను రెడ్ హ్యాండెడ్‌ గా పట్టుకున్న భర్త

Highlights అక్రమ సంబంధం సాగిస్తున్న భార్యను రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నాడు భర్త. ఈ ఘటన నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగింది....

అక్రమ సంబంధం సాగిస్తున్న భార్యను రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నాడు భర్త. ఈ ఘటన నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగింది. నెల్లూరు వైయస్ఆర్ నగర్ కు చెందిన సలీంకు పర్వీన్తో పదేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. సలీం ఆటో మెకానిక్‌గా పనిచేస్తున్నాడు, అతని భార్య గృహిణి. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే షేక్ షుకుర్ అనే ఆటో డ్రైవర్ కు పర్వీన్‌తో పరిచయం ఏర్పడింది. వాట్సాప్‌లో ఆమెతో క్రమం తప్పకుండా చాట్ చేసేవాడు షుకుర్. ఇది వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది.

భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో షుకూర్ ఆ ఇంటికి వచ్చి పర్వీన్ తో గడిపేవాడు. ఈ విషయం సలీంకు తెలిసి భార్యను మందలించాడు. అయినా ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు. దీంతో ఎలాగైనా భార్య బాగోతాన్ని బట్టబయలు చేయాలనీ అనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో తన భార్య ప్రేమికుడితో కలిసి రాసలీలలు సాగిస్తున్న సమయంలో కొంతమంది బంధువులను తీసుకొని వెళ్లి ఆమెను ప్రేమికుడితో రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నాడు. తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించిన షుకుర్ ను సలీం కుటుంబ సభ్యులు పట్టుకుని చితకబాదారు, తరువాత పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు అతన్ని తమ అదుపులోకి తీసుకొని అతని మొబైల్ ఫోన్ నుండి ఫోటోలను తొలగించారు.