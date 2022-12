విజయవాడలో వైసీపీ నేత దేవినేని అవినాశ్ ఇంట్లో ఐటీ సోదాలు

X విజయవాడలో వైసీపీ నేత దేవినేని అవినాశ్ ఇంట్లో ఐటీ సోదాలు

Highlights IT Raids: ఉదయం నుంచి తనిఖీలు చేస్తున్న ఐటీ అధికారులు

IT Raids: విజయవాడలో వైసీపీ నేత దేవినేని అవినాశ్ ఇంట్లో ఐటీ అధికారులు సోదాలు జరుపుతున్నారు. ఉదయం నుంచి జరుగుతున్న ఐటీ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఐదు బృందాలుగా ఏర్పడిన అధికారులు దేవిన్ అవినాశ్ ఇంట్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.