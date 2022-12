విజయవాడలో విద్యాధరపురం డిపోలో రెండు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మంటలు

X విజయవాడలో విద్యాధరపురం డిపోలో రెండు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మంటలు Highlights Vijayawada: మంటల్లో కాలిబూడిదైన ఓ బస్సు మరో బస్సు పాక్షికంగా దగ్ధం

Vijayawada: విజయవాడ విద్యాధరపురం డిపోలోని రెండు ఆర్టీసీ బస్సులకు మంటలు చెలరేగాయి. ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటల్లో ఓ బస్సు పూర్తిగా, మరో బస్సు పాక్షికంగా దగ్ధమయ్యాయి. డిపోలో సర్విసింగ్‌ కోసం ఆగి ఉన్న సమయంలో మంటలు చెలరేగాయి. సీఎన్‌జీలో లీకేజీ సమస్య కారణంగా మంటలు అంటుకున్నట్టు అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీంతో ఆర్టీసీ బస్సుల మెయింటెనెన్స్ విషయంలో అధికారుల డొల్లతనం బయటపడుతోంది.