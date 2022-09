Srujana Chowdary: ఎవరెన్ని విధాలుగా తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా అమరావతే ఏపీ రాజధాని

X Srujana Chowdary: ఎవరెన్ని విధాలుగా తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా అమరావతే ఏపీ రాజధాని Highlights Srujana Chowdary: రాజధాని మార్పు విషయంలో మళ్ళీ పార్లమెంటు సాక్షిగా చట్టం చేయాలి

Srujana Chowdary: ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా అమరావతే ఏపీ రాజధాని అని బీజేపీ మాజీ ఎంపీ సుజనా చౌదరి అన్నారు. రాజధాని మార్పు విషయంలో మళ్ళీ పార్లమెంటు సాక్షిగా చట్టం చేయాలని దానికి న్యాయపరమైన చిక్కులు లేకుండా చూడాలన్నారు. అసెంబ్లీలో ప్రజా సమస్యలను చర్చించడం పక్కనబెట్టి దూషణలకే పరిమితం అవ్వటం విచారకరమన్నారు.