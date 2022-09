Balakrishna: మార్చేయడానికి.. తీసేయడానికి ఎన్టీఆర్ అన్నది పేరు కాదు

X Balakrishna: మార్చేయడానికి.. తీసేయడానికి ఎన్టీఆర్ అన్నది పేరు కాదు Highlights Balakrishna: మిమ్మల్ని మార్చడానికి ప్రజలున్నారు

Balakrishna: ఎన్టీఆర్ యూనివర్శిటీ పేరు మార్పుపై బాలకృష్ణ స్పందించారు. మార్చెయ్యటానికి, తీసెయ్యటానికి ఎన్టీఆర్ అన్నది పేరుకాదని.. ఓ సంస్కృతి, ఓ నాగరికత, తెలుగుజాతి వెన్నెముక అని చెప్పారు. తండ్రి గద్దెనెక్కి ఎయిర్ పోర్టు పేరు మార్చితే.. కొడుకు గద్దెనెక్కి యూనివర్శిటీ పేరు మారుస్తున్నారని తెలిపారు. మిమ్మల్ని మార్చడానికి ప్రజలున్నారు, పంచభూతాలున్నాయ్ తస్మాత్ జాగ్రత్త అని బాలయ్య తన లేఖలో తెలిపారు. అక్కడ ఆ మహనీయుడు పెట్టిన భిక్షతో బతుకుతున్న నేతలున్నారని.. విశ్వాసం లేని వాళ్లని చూసి కుక్కలు వెక్కిరిస్తున్నాయని బాలయ్య విమర్శించారు.