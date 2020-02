ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కీలక నిర్ణయం..

ప్రయాణీకుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (ఎపిఎస్ఆర్టిసి) ఈ విభాగంలో మార్పులకు సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వం ఈ నెలలో 698 కొత్త బస్సులను కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తోంది. 18 మల్టీ - యాక్సిల్ వోల్వో, 50 ఇంద్ర, 630 నాన్ ఎసి బస్సులను కొనుగోలు చేయాలని అధికారులు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించారు. మరోవైపు, పాత బస్సులను దశలవారీగా తొలగిస్తుండగా, మరికొన్నింటిని పునరుద్ధరించారు.

కార్పొరేషన్‌ను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడానికి ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి రూ. బడ్జెట్‌లో 1,572 కోట్లు. అనంతరం కొత్త బస్సుల కొనుగోలుకు రూ .225 కోట్లు కూడా కేటాయించారు. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీలో 27 వైట్ స్లీపర్, 68 అమరావతి బస్సులు ఉన్నాయి. గరుడ, గరుడ ప్లస్, ఇంద్ర, అర్బన్ బస్సుల వంటి 18 అధునాతన మల్టీ-ఆక్సిల్ వోల్వో బస్సులను మొత్తం 230 వరకు ఉన్నాయి. పాఠశాలలు మరియు కళాశాలలకు చెందిన ప్రైవేట్ బస్సులు ఉదయం మరియు సాయంత్రం మినహా అన్ని సమయాల్లో ఖాళీగా ఉన్నందున ప్రైవేట్ పాఠశాలలు మరియు కళాశాలల నుండి వచ్చే బస్సులను ప్రధాన నగరాల్లో సిటీ సర్వీస్ సేవలుగా మార్చాలని ఆర్టీసీ అధికారులు భావిస్తున్నారు. విద్యా సంస్థల యజమానులతో చర్చలు జరిపి బస్సులకు ఇంధనాన్ని నింపిఖాళీ సమయంలో ఉపయోగించుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఈ ప్రతిపాదన విశాఖపట్నంలో అమలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇదిలావుంటే ఎన్నికల సమయంలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన జగన్ ప్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి ఆంజనేయ రెడ్డి కమిటీని ఏర్పాటు చేసి గతేడాది డిసెంబర్ లో వారందరిని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేశారు దాంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఈ ఏడాది మొదటినుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మారిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ పక్రియను కొందరు వ్యతిరేకించారు అయినా జగన్ వెనకడుగు వేయకుండా విలీన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు.