వైఎస్‌ఆర్ పెన్షన్ పథకానికి అర్హతలు ఇవే..

వైఎస్‌ఆర్ పెన్షన్ పథకానికి ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఇందులో కొన్ని అర్హత నియమాలను సవరించింది. అలాగే కొన్ని కొత్త సూచనలను ప్రచురించింది. ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేసిన విధంగా సామాజిక భద్రత పెన్షన్‌ను రూ .2,250 కు పెంచాలని సిఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. వైయస్ఆర్ పెన్షనర్లకు లబ్ధిదారుల ఎంపికకు అర్హత ప్రమాణాలు ఇలా ఉన్నాయి.. * గ్రామీణ కుటుంబాలకు నెలకు రూ.10 వేలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ .12 వేలు ఉండాలి. * కుటుంబానికి 3 ఎకరాల లోపు వ్యవసాయ భూమి ఉండాలి. * టాక్సీలు, ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు తప్ప నాలుగు చక్రాలు ఉండకూడదు. * కుటుంబ సభ్యులెవరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా పెన్షన్ పొందకూడదు. * నెలకు విద్యుత్ వినియోగం 300 యూనిట్లకు మించకూడదు. * కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడికి మాత్రమే పెన్షన్ లభిస్తుంది. 80% వికలాంగులు, డయాలసిస్ రోగులు, మానసిక వికలాంగులు ఆ కుటుంబంలో ఉంటే, వారికి పెన్షన్ పొందే అర్హత ఉంది. వర్గాల వారీగా అర్హతలు * 60 ఏళ్లు పైబడిన వారు వైయస్ఆర్ పెన్షన్ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. * ఎస్సీ కేటగిరీ వయస్సు 50 ఏళ్లకు మించి ఉండాలి. * 18 ఏళ్లు దాటిన వితంతువులు భర్త మరణించిన ధృవీకరణ పత్రాన్ని కలిగి ఉండాలి. * శారీరకంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే వారికి వయస్సు పరిమితి లేదు, వారు 40 శాతం లోపం కలిగి ఉండాలి. * 50 ఏళ్లు పైబడిన నేత కార్మికులు. చేనేత నుండి సర్టిఫికేట్. * ఆరు నెలలుగా యాంటీ-రెట్రోవైరస్ చికిత్స తీసుకుంటున్న వారు కూడా ఈ పథకానికి అర్హులు. * ప్రతి నెలా ఆసుపత్రిలో డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్న రోగులు పెన్షన్‌కు అర్హులు. * 18 ఏళ్లు పైబడిన లింగమార్పిడి ప్రజలు. విధిగా మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. * మత్స్య శాఖ సర్టిఫికేట్ పొందిన 50 ఏళ్లు పైబడిన మత్స్యకారులు పెన్షన్ పొందవచ్చు. * వివాహం మరియు విడిపోయిన ఒంటరి మహిళలు. 35 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలు, విడాకులు తీసుకున్న మహిళలు, ఒక సంవత్సరంలో విడిపోవడం, 30 ఏళ్ళ వయసులో అవివాహితులు. * 50 ఏళ్లు పైబడిన డప్పు కళాకారులు. ధృవపత్రాలు కలిగి ఉండాలి. * తలసేమియా, సికిల్ సెల్ డిసీజ్, మెమోఫిలియాతో బాధపడేవారు అర్హులు. * పరిమిత పక్షవాతం ఉన్న రోగులు, తీవ్రంగా గాయపడినవారు, కండరాల డిస్ట్రోఫీ రోగులు మరియు దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ రోగులు. కాగా ఈ పథకం అమలుకు ఏరియా కమిషనర్లు బాధ్యత వహిస్తారు. అధికారులు లబ్ధిదారులను ఎన్నుకోవాలి.