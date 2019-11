అనంతపురం కలెక్టర్‌ బదిలీ.. కొత్త కలెక్టర్‌గా..

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్‌ ఎస్‌.సత్యనారాయణను ఏపీ ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. ఆయనను స్టేట్‌ షెడ్యూల్‌ క్యాస్ట్స్‌ ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌, వైస్‌ చైర్మన్‌గా నియమించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. ఈ ఉత్తర్వులు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీ ఎస్ సీసీఎ్‌ఫసీ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌, వైస్‌ చైర్మన్‌గా ఉన్న గంధం చంద్రుడును అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్‌గా నియమించారు. అలాగే, లెదర్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ డెవల్‌పమెం ట్‌ కార్పొరేషన్‌(లిడ్‌కాప్‌) వీసీ,ఎండీగా గంధం చంద్రుడుకు పూర్తిస్థాయి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నిర్ణయం తీసుకున్నారు.