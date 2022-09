Breaking News: పీసీసీ డెలిగేట్‌గా చిరంజీవి

Breaking News: ఏపీసీసీ డెలిగేట్‌గా గుర్తిస్తూ చిరంజీవికి ఏఐసీసీ కొత్త ఐడీకార్డు జారీ చేసింది. కొవ్వూరు నుంచి చిరంజీవి పీసీసీ డెలిగేట్‌‌గా ఉన్నారు. 2027 వరకు పీసీసీ డెలిగేట్‌గా గుర్తిస్తూ చిరంజీవికి కొత్త ఐడీకార్డును ఏఐసీసీ జారీ చేసింది.