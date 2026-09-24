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Penumantra: పెనుమంట్ర మండల పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా జి. పిచ్చయ్య!

Penumantra: పెనుమంట్ర మండల పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా హౌసింగ్ పీడీ జి. పిచ్చయ్య బాధ్యతల స్వీకరణ కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు నియామకం, 6 నెలల పాటు కొనసాగనున్న పాలన.

E.ABRAHAM, ACHANTA
Updated on: 24 Sept 2026 7:57 PM IST
Penumantra
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Penumantra: పెనుమంట్ర మండల పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా జి. పిచ్చయ్య!

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పెనుమంట్ర: పెనుమంట్ర మండల పరిషత్‌కు ప్రత్యేక అధికారిగా శ్రీ జి. పిచ్చయ్య, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్, హౌసింగ్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నియమితులయ్యారు. మండల ప్రజా పరిషత్ సభ్యులు, అధ్యక్షులు మరియు ఉపాధ్యక్షుల పదవీకాలం 23-09-2026తో ముగియడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ చట్టం, 1994లోని సెక్షన్ 250-A ప్రకారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు.

ఈ మేరకు పెనుమంట్ర మండల పరిషత్‌కు శ్రీ జి. పిచ్చయ్య, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్, హౌసింగ్ను ప్రత్యేక అధికారిగా నియమిస్తూ జిల్లా కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ నియామకం 24-09-2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది.

జిల్లా కలెక్టర్ ఉత్తర్వుల మేరకు శ్రీ జి. పిచ్చయ్య గారు 24-09-2026 ఉదయం 10.00 గంటలకు పెనుమంట్ర మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అనంతరం బాధ్యతలు స్వీకరించిన విషయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌కు నివేదిక సమర్పించారు.

ప్రత్యేక అధికారి పదవిలో ఆరు నెలల కాలం లేదా మండల ప్రజా పరిషత్‌కు ఎన్నికైన సభ్యులు మరియు పదాధికారులు బాధ్యతలు స్వీకరించే తేదీ వరకు, ఏది ముందైతే అది వరకు విధులు నిర్వహించనున్నారు.

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E.ABRAHAM, ACHANTA

E.ABRAHAM, ACHANTA

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