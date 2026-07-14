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West Godavari: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎరువుల కొరత లేదు.. కలెక్టర్!

West Godavari: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్ వరి సాగుకు సరిపడా 10,055 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయని జిల్లా కలెక్టర్ నాగరాణి తెలిపారు.

ALLURI KANAKRAJU (ARUN), BHIMAVARAM
Published on: 14 July 2026 5:09 PM IST
West Godavari
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West Godavari: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎరువుల కొరత లేదు.. కలెక్టర్!

West Godavari: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పరిధిలో ని రైతులకు అవసరమైన ఎరువుల లభ్యత, వాటి సరఫరాకు సంబంధించి మంగళవారం జిల్లా కలెక్టరేట్ లోని వశిష్ట సమావేశ మందిరంలో జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ప్రధానంగా 2,25,000 ఎకరాలలో వరి పంట సాగు చేయటం జరుగుతుందని అన్నారు. దీనికి అనుగుణంగా 25,000 ఎకరాలలో ఉద్యాన పంటలు సాగు చేయటం జరుగుచున్నదని అన్నారు. ఖరీఫ్ సీజన్ అయినా ఏప్రిల్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు జిల్లాకు అవసరమైన ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయని అన్నారు. ఈ విషయమై రైతులు ఎవరు ఆందోళన చందవలసిన అవసరం లేదని అన్నారు.

జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్ కు 17392 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అవసరం ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు 3322 మెట్రిక్ టన్నులు అమ్మకాలు నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు. ఇంకను జిల్లాలో 10055 మెట్రిక్ టన్నులు నిల్వ ఉన్నాయని అన్నారు. జిల్లాలో ఖరీఫ్ కాలానికి 1530 మెట్రిక్ టన్నుల డిఎపి అవసరం కాగా, ఇప్పటివరకు 978 బిటెక్ టన్నులు అమ్మకాలు నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు. ఇంకనూ 2722 మెట్రిక్ టన్నులు నిల్వ ఉందని అన్నారు.

ఖరీఫ్ కాలానికి 16121 మెట్రిక్ టన్నుల కాంప్లెక్స్ అవసరం కాగా ఇప్పటివరకు 2792 మెట్టన్నుల అమ్మకాలు జరిగాయని, ఇంకను 16163 మెట్రిక్ టన్నులు నిల్వ ఉన్నాయని అన్నారు. ఖరీఫ్ కాలానికి 8626 మెట్రిక్ టన్నుల ఇతర ఎరువులు అవసరం కాగా ఇప్పటివరకు 896 మెట్రిక్ టన్నులు అమ్మకాలు జరిగాయని, ఇంకను 2302 మెట్రిక్ టన్నులు నిల్వ ఉన్నాయని అన్నారు. జిల్లాలో ఎక్కడా కూడా ఎరువుల కొరత లేదని అన్నారు.

ఎరువుల డీలర్లు ఎవరైనా అవకతవకలకు పాల్పడితే అట్టివారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని అన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు నిర్వహించి ఎటువంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా పటిష్టమైన ఏర్పాట్లను చేయడం జరిగిందని అన్నారు. ఇప్పటివరకు నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 20 మంది హోల్ సేల్, రిటైల్ డీలర్ల లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేయటం జరిగిందని అన్నారు.

అంతేకాక నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన టాప్ 20 యూరియా లిస్టులో వచ్చిన డీలర్ల పైన కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని జరిమానాలు విధించడం జరిగిందని అన్నారు. సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో బృందాలుగా ఏర్పడి ఎప్పటికప్పుడు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని, జిల్లాలో బోర్డర్ ఉన్న గ్రామాల వద్ద కూడా పటిష్ట భద్రత ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని అన్నారు.

గత ఖరీఫ్ 2025 కాలానికి ఈ పంట చేయించుకున్న రైతులందరి వివరాలను యాప్ లో నమోదు చేయడం జరిగిందని అన్నారు. వివరాలు నమోదు కాని రైతులు సంబంధిత రైతు సేవా కేంద్రాలలో నమోదు చేయించుకోవచ్చని అన్నారు. ​ప్రస్తుతం యూరియా, డిఎపి ఎరువులను మాత్రమే పంపిణీ చేయడం జరుగుచున్నదని అన్నారు. కౌలు రైతులు కూడా సాగు వివరాలను నమోదు చేయించుకోవచ్చని అన్నారు. జిల్లాలో ఎప్పటి వరకు 27292 రైతులకు 74817 యూరియా బస్తాలు, 6978 డిఎపి బస్తాలు అమ్మకాలు జరిగాయని అన్నారు.

పాత్రికేయుల సమావేశంలో వ్యవసాయ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ జెడ్. వెంకటేశ్వర్లు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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ALLURI KANAKRAJU (ARUN), BHIMAVARAM

ALLURI KANAKRAJU (ARUN), BHIMAVARAM

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