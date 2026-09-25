West Godavari: పెనుమంట్రలో 10వ రోజుకు చేరిన వీఆర్ఏల ధర్నా!
West Godavari: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుమంట్రలో వీఆర్ఏల సమ్మె 10వ రోజుకు చేరింది. తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ధర్నా నిర్వహించారు.
West Godavari: తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ పెనుమంట్ర మండల గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులు (వీఆర్ఏలు) చేపట్టిన ధర్నా శుక్రవారం 10వ రోజుకు చేరింది. ఈ సందర్భంగా మండల కేంద్రంలో వీఆర్ఏలు ధర్నా నిర్వహించి తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఈ సందర్భంగా వీఆర్ఏల సంఘం అధ్యక్షులు కత్తుల కృష్ణ ప్రసాద్, ప్రధాన కార్యదర్శి పొలమూరు ఏసుబాబు మాట్లాడుతూ, వీఆర్ఏలకు పే స్కేల్ అమలు చేయాలని, అర్హత కలిగిన వీఆర్ఏలకు వీఆర్ఓలుగా పదోన్నతులు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే నామినీ వీఆర్ఏలను రెగ్యులర్ చేయాలని కోరారు.
ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రకటించిన రెండు డీఏలను వీఆర్ఏలకు కూడా అమలు చేయాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం సానుకూలంగా పరిశీలించి, వెంటనే పరిష్కరించి వీఆర్ఏలకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. ధర్నాలో ఉపాధ్యక్షులు పోలవరపు సత్యనారాయణ, కోశాధికారి కొడమంచిలి చిన్న ముసలయ్య, మండల పరిధిలోని వీఆర్ఏలు పాల్గొన్నారు.