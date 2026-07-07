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Marteru: మార్టేరులో ప్రమాదకర విద్యుత్ స్తంభాలు అధికారుల నిర్లక్ష్యం!

Marteru: మార్టేరులో కాలువ వైపు ఒరిగిన ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు. పాత స్తంభాల వల్ల మహిళలకు ఇబ్బందులు. ప్రమాదాలు జరగకముందే స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తుల విన్నపం.

E.ABRAHAM, ACHANTA
Updated on: 7 July 2026 1:23 PM IST
Marteru
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Marteru: మార్టేరులో ప్రమాదకర విద్యుత్ స్తంభాలు అధికారుల నిర్లక్ష్యం!

మార్టేరు: పెనుమంట్ర మండలం మార్టేరు. కోడేరు రోడ్డులో గల చించినాడా కాలువ వంతెన వద్ద ప్రమాద భరితంగా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలువ వైపు ఒరిగి ఉంది. మరొక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎస్సీ పేటకు వెళ్లే రోడ్డు లోగల పంట బోదె వైపు ఒరిగి ఉంది.

ఇటీవల కాలంలో మార్టేరు వాటర్ ట్యాంకు దగ్గర. పాత స్తంభం తొలగించి దాని ప్లేసులో నూతనంగా కొత్త స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తొలగించిన పాత స్తంభాలు రెండు. నీళ్ల కులాయి దగ్గర పడవేశారు. ఆ స్తంభాలు రెండు అడ్డుగా ఉండడం వలన.

కుళాయి నీళ్లు పట్టుకునే మహిళలకు తీవ్ర ఇబ్బందికి గురవుతున్నారు. ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ప్రమాద భరితంగా ఉండటం పట్ల ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతు భయం బ్రాంతులవుతున్నారు. ఉన్నతాధికారులు ఈ విషయంపై తక్షణమే స్పందించి ప్రమాదాలకు - తావు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవలని స్థానికులు కోరారు.

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E.ABRAHAM, ACHANTA

E.ABRAHAM, ACHANTA

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