Undrajavaram: ఉండ్రాజవరంలో వంగవీటి రంగా విగ్రహ తొలగింపుతో ఉద్రిక్తత!
Undrajavaram: ఉండ్రాజవరంలో వంగవీటి రంగా విగ్రహ తొలగింపుతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రంగా కుమార్తె ఆశాకిరణ్ ఘటనాస్థలికి చేరుకుని నిరసన తెలిపారు.
Undrajavaram: తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం మండల కేంద్రంలో వంగవీటి మోహన్ రంగా విగ్రహం ఏర్పాటుపై ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. రంగా విగ్రహం ఏర్పాటుకు చేసిన రోజునే విగ్రహాన్ని తొలగించడంతో కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన నాయకులు, ఆయన అభిమానులు సంఘటన ప్రాంతానికి పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు.
దీంతో పోలీసు బలగాలు మొహరించాయి. ఈ సందర్భంగా రంగా కుమార్తె ఆశా కిరణ్ ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మాట్లాడారు. తొలగించిన విగ్రహాన్ని తమకు అప్పగించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. శాంతియుతంగా వ్యవహరిస్తున్న తమపై పోలీసులు లాఠీచార్జి చేశారని, మద్దతుగా నిలిచిన యువకులను అదుపులోకి తీసుకోవడం దారుణమన్నారు.
రంగా ఏ ఒక్క కులం, మతం, పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి కాదని, అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం పోరాడిన నాయకుడని పేర్కొన్నారు. రంగా విగ్రహాల ఏర్పాటుకు ఎక్కడైనా అడ్డంకులు కల్పిస్తే ఊరుకునేది లేదని, అభిమానులకు తాను అండగా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చారు. విగ్రహం ఏర్పాటు విషయంలో రాజకీయాలు చేయవద్దని అన్ని పార్టీలకు సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా పంచాయతీ రెవిన్యూ, పోలీస్ శాఖ అధికారులు అధికారులు ఘటన స్థలాన్ని చేరుకుని పరిశీలించి ఆ ప్రాంతంలో విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతి లేదని తెలిపారు. దీంతో రంగా అభిమాని తాతారావు తన సొంత స్థలంలో ఆయన విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతులు ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ విషయంపై పరిశీలిస్తామని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ఉద్రిక్తత సద్దుమణిగింది.