Tanuku: తణుకులో రాపిడో సేవలు ప్రారంభం: ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ
Tanuku: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు పట్టణంలో ప్రముఖ మొబిలిటీ సంస్థ రాపిడో సేవలను స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
తణుకు: తణుకు పట్టణంలో ప్రముఖ మొబిలిటీ సంస్థ రాపిడో సేవలను ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ ప్రారంభించారు. తొలుత ఆయన జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి రాపిడో డ్రైవర్లకు హెల్మెట్లను అందజేశారు. ప్రజలకు వేగవంతమైన, సురక్షితమైన, అందుబాటు ధరల్లో రవాణా సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చినదని ఎమ్మెల్యే అన్నారు.
రాపిడో జోనల్ మేనేజర్ ఆర్. శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ తణుకులో బైక్ , ఆటో , క్యాబ్ సేవలతో పాటు స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జనసేన పట్టణ అధ్యక్షుడు కొమిరెడ్డి శ్రీనివాస్, మహిళా నాయకురాలు కొండేటి విజయ, మేనేజర్ దుర్గారావు, ఎగ్జిక్యూటివ్స్ సతీష్, విజయ్, రాపిడో కెప్టెన్లు పాల్గొన్నారు.