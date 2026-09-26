Tanuku: తణుకు కోర్టుకు మౌలిక వసతులు: ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి
Tanuku: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు కోర్టు భవన సముదాయంలో మౌలిక వసతులు కల్పించి న్యాయవాదుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి హామీ ఇచ్చారు.
తణుకు: తణుకు కోర్టు భవన సముదాయంలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి న్యాయవాదుల సమస్యలును పరిష్కరిస్తామని ఎమ్మెల్యే ఆరిమెల్లిరాధాకృష్ణ తెలిపారు. కోర్టు ప్రాంగణాన్ని శనివారం ఆయన ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు.
న్యాయవాదులు, కోర్టు సిబ్బందికి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో నూతన కోర్టు భవనం నిర్మాణంతో పాటు లిఫ్ట్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేసేందుకు కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో న్యాయవాదులు, న్యాయవాదుల గుమస్తాలు పాల్గొన్నారు.