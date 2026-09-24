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Tanuku: తణుకు మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా శ్రీనివాస్ బాధ్యతల స్వీకరణ!

Tanuku: తణుకు మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా ఆరిమెల్లి శ్రీనివాస్ గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరణ. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షిస్తామని వెల్లడి.

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)
Published on: 24 Sept 2026 4:44 PM IST
Tanuku
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Tanuku: తణుకు మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా శ్రీనివాస్ బాధ్యతల స్వీకరణ!

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Tanuku: తణుకు మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా ఆరిమెల్లి శ్రీనివాస్ గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. భీమవరం జిల్లా సహకార అధికారిగా శ్రీనివాస్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీల పదవీకాలం ఈనెల 23 తో ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే.

ఈ సందర్భంగా మండల ప్రజా పరిషత్ అధికారులు, సిబ్బంది ఆయనను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి అభినందనలు తెలిపారు. మండల పరిధిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, పరిపాలనా వ్యవహారాలు, ప్రజలకు అందుతున్న సేవలను సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తానని శ్రీనివాస్ తెలిపారు.

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Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

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