Tanuku: తణుకు మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా శ్రీనివాస్ బాధ్యతల స్వీకరణ!
Tanuku: తణుకు మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా ఆరిమెల్లి శ్రీనివాస్ గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరణ. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షిస్తామని వెల్లడి.
Tanuku: తణుకు మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా ఆరిమెల్లి శ్రీనివాస్ గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. భీమవరం జిల్లా సహకార అధికారిగా శ్రీనివాస్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. జడ్పిటిసి, ఎంపీటీసీల పదవీకాలం ఈనెల 23 తో ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే.
ఈ సందర్భంగా మండల ప్రజా పరిషత్ అధికారులు, సిబ్బంది ఆయనను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి అభినందనలు తెలిపారు. మండల పరిధిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, పరిపాలనా వ్యవహారాలు, ప్రజలకు అందుతున్న సేవలను సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తానని శ్రీనివాస్ తెలిపారు.