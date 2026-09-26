Penugonda: సిద్ధాంతం: గణేశ్ ఊరేగింపులో భూత బేతాళ నృత్యాలు
Penugonda: పెనుగొండ మండలం సిద్ధాంతం బూరుగులంక శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి నిమజ్జనోత్సవం భూత బేతాళ నృత్యాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల నడుమ ఘనంగా జరిగింది.
పెనుగొండ: పెనుగొండ మండలం, సిద్ధాంతం బూరుగులంక కాలనీలో వరసిద్ధి వినాయక యూత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు.
నవరాత్రుల సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించిన అనంతరం శనివారం నిమజ్జనోత్సవాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారిని పచ్చిపూలతో అందంగా అలంకరించిన ప్రత్యేక వాహనంపై కొలువుదీర్చి గ్రామంలో ఘనంగా ఊరేగించారు.
ఊరేగింపులో వివిధ సంప్రదాయ నృత్యాలు, భూత బేతాళ నృత్యాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. యువత, చిన్నారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొనడంతో గ్రామంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారికి పూజలు చేస్తూ, నిమజ్జనోత్సవంలో భాగస్వాములయ్యారు. డప్పులు, మేళతాళాలు, భక్తుల నినాదాలతో సాగిన ఊరేగింపు ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది. అనంతరం స్వామివారిని సిద్ధాంతం వశిష్ట గోదావరి వద్దకు తీసుకెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తిశ్రద్ధలతో నిమజ్జనం చేశారు.
గణపతి బప్పా మోరియా నినాదాలతో భక్తులు ఉత్సాహంగా నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వరసిద్ధి వినాయక యూత్ సభ్యులు, యువత, భక్తులు, గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.