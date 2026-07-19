Rampachodavaram: మృతుల కుటుంబాలను పరామర్శించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే ధనలక్ష్మి
Rampachodavaram: చేపల వేటకు వెళ్లి మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలను పరామర్శించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే ధనలక్ష్మి. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని డిమాండ్.
రంపచోడవరం: చేపల వేటకు వెళ్లి మృతి చెందిన మృతుల కుటుంబ సభ్యులను రంపచోడవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే నాగులపల్లి ధనలక్ష్మి పరామర్శించి ఓదార్చారు.ఆదివారం ఉదయం మాజీ ఎమ్మెల్యే నాగులపల్లి ధనలక్ష్మి గొమ్ము కొత్తగూడానికి వచ్చి మృతదేహాలను చూసి ఒక్కసారిగా భావోద్వేగానికి లోనై కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు.
అనంతరం వారి భౌతిక కాయాలకు పూలమాలలు వేసి సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు న్యాయం జరిగేలా ప్రభుత్వం పై ఒత్తిడి తెస్తామని అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు పది లక్షలు ఎక్స్ గ్రేషియా ఇవ్వాలని లేనిపక్షంలో మృతుల కుటుంబాల తరపున నిలబడి ఏ పోరాటానికైనా సిద్ధంగా ఉంటానని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షుడు ఆకుల వెంకట రామారావు (పెద్దోడు) , రాష్ట్ర కార్యదర్శి, కురినాల వెంకటేశ్వర్లు (బుజ్జి) , గుండాల ఎంపిటిసి గొంగడి వెంకటరామిరెడ్డి (ఎటపాక మండల సోషల్ మీడియా కమిటీ విభాగం అధ్యక్షులు) , మండల మహిళా అధ్యక్షురాలు గుడిమల్ల నాగలక్ష్మి, మండల ఉపాధ్యక్షులు శీలం నాగేశ్వరరావు, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి ఆకుల దయాకర్,
మండల కార్యదర్శి ముక్కు కల్పన,మండల ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షులు చిచ్చడి రామారావు, అన్నెం జయచంద్ర రెడ్డి, ముత్తి బోయిన రాము , కాకాని సురేష్ ,చల్ల మణి , కాటo స్వరూప, కాటిబోయిన నాగరాజు , ముత్తిబోయిన రాము, కురినాల విజయ్, ఎర్రగొర్ల నరసింహారావు, మై సాక్షి రాకేష్, ముక్కు శీను, ఎలమొలు రమేష్, పండకామేశ్వరరావు, తెల్లం నవీన్, గూడపాటి చిన్ని, అప్పల్ రెడ్డి, పల్లా సూరిబాబు, దుర్గ, చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, కొప్పుల వెంకటేశ్వరరావు, కుచ్చలపాటి వెంకటేశ్వరరావు, కృష్ణ, శుక్ర నాయక్, నాగ వంశీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.