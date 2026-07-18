Rampachodavaram: రాజవొమ్మంగి సీఎం పర్యటనను జయప్రదం చేయండి ఎమ్మెల్యే
Rampachodavaram: రాజవొమ్మంగిలో ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి సమావేశం. రంపచోడవరం పర్యటనకు రానున్న సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ల కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపు.
రంపచోడవరం: ప్రజా క్షేత్రంలో నెలకొన్న ప్రతీ సమస్యా పారదర్శకంగా పరిష్కారం చేస్తానని రాష్ట్ర ఎస్టీ సంక్షేమ కమిటి చైర్ పర్సన్ ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి పేర్కొన్నారు. రాజవొమ్మంగి మండలం వట్టిగెడ్డ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో శనివారం పార్టీ శ్రేణులతో సమావేశం నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ నెలలో రంపచోడవరం ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ లు హాజరయ్యే కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని సూచించారు. ప్రతీ గ్రామం నుండీ హాజరు ఉండేలా చూడాలని కోరారు.
పార్టీ శ్రేణులు భారీగా ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. ఈ పర్యటనను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. పార్టీ పరంగా ఎక్కడ ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా సక్రమంగా చేయాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటికీ మన పార్టీ పరంగా కూడా కార్యక్రమ నిర్వహణలో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా చూసుకోవాలని కోరారు. ప్రభుత్వం తరుపున, పార్టీ తరుపున అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాల అమలుపై ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకువెళ్లవల్సిన బాధ్యత మనపై ఉందన్నారు. అర్హులై ఉండి ఏ పథకం అందకపోయినా వెంటనే వారికి ఆయా పథకాలు పొందేలా చూడాలన్నారు.
దానిలో ఎలాంటి తాత్సారం లేకుండా చూడాలన్నారు. అలాగే ఆయా కార్యక్రమాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా నేరుగా తన దృష్టిలో పెట్టాలని సూచించారు. ప్రతీ ప్రభుత్వ శాఖ ద్వారా ఏమేమి అమలు చేస్తున్నారో వాటిని కూటమి శ్రేణులు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. ఆయా గ్రామాల్లోని పలు సమస్యలు పార్టీ శ్రేణులు ఆమె దృష్టికి తేగా వెంటనే స్పందించిన ఆమె చరవాణీలో సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి సత్వర పరిష్కార చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. పలు సమస్యలు ప్రాధాన్యత క్రమంలో పరిష్కారం చేస్తానని హమీ ఇచ్చారు.
కార్యక్రమంలో APIIC డైరెక్టర్ గొల్లపూడి పెద్దిరాజు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు పెంటపాటి అనంత మోహన్, జర్తా వెంకటరమణ రెడ్డి, గురుకు శేషుకుమార్, పొత్తూరి కాంతారెడ్డి, గోళ్ళ చంటిబాబు, పల్లాల వెంకటరెడ్డి, బొల్లా పుల్లయ్య, బొర్రా నరేష్ కుమార్, ఎడవల్లి భాస్కర రావు, షేక్ జమాల్ ఖాన్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.