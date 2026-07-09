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Rampachodavaram: రంపచోడవరం: 10న విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేత

Rampachodavaram: రంపచోడవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో జూలై 10న ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు కరెంట్ ఉండదు. వార్షిక మరమ్మతుల దృష్ట్యా విద్యుత్ శాఖ ప్రకటన.

Prasanna, Rampachodavaram
Published on: 9 July 2026 3:29 PM IST
Rampachodavaram
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Rampachodavaram: రంపచోడవరం: 10న విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేత

రంపచోడవరం: ది.10.07.2026 శుక్రవారం 33/11కె.వి సబ్ స్టేషన్ పోలవరం జిల్లా, రంపచోడవరం నందు వార్షిక మరమ్మతులు, లైన్ల ఆదునీకరణ మరియు ట్రీ ట్రిమ్మింగ్ నిర్వహిస్తున్న కారణంగా..

రంపచోడవరం మండలమునకు సంబంధించిన పరిసర ప్రాంతాలకు ఉ.08.00 గం. నుండి మ.02.00 గం.వరకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయడం జరుగుతుంది. కావున విద్యుత్ వినియోగదారులు సహకరంచ వలసిందిగా విద్యుత్ శాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పి. అచ్యుతాచారి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

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Prasanna, Rampachodavaram

Prasanna, Rampachodavaram

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