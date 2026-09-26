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Poduru: పోడూరులో ఘనంగా పోషణ మాహోత్సవం, అంగన్‌వాడీ వేడుకలు

Poduru: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోడూరు మండలంలో ఐసీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో పోషణ మాహోత్సవం, అంగన్‌వాడీ ఉత్సవాలను కూటమి నేతల సమక్షంలో ఘనంగా నిర్వహించారు.

E.ABRAHAM, ACHANTA
Published on: 26 Sept 2026 8:06 PM IST
Poduru
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Poduru: పోడూరులో ఘనంగా పోషణ మాహోత్సవం, అంగన్‌వాడీ వేడుకలు

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పోడూరు: పోడూరు మండలంలో పాలకొల్లు ప్రాజెక్టు ఐసిడిఎస్ సిడిపిఓ ఇందిరా మేడం ఆదేశాలు మేరకు సూపర్వైజర్స్, కె.మోహన్ రాణి, జి. హేమ తులసి, ఎం.డి హసీనా అంగన్వాడీ ఉత్సవం కార్యక్రమము చేయడం జరిగినది. ఈ కార్యక్రమము ప్రధానమంత్రి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ప్రతి అంగన్వాడి కేంద్రంలో అంగన్వాడీ ఉత్సవం కార్యక్రమములు ప్రారంభించడం జరిగినది. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు.

మండలంలోని జన్నూరు సెక్టార్ కొత్తపేట భూపయ్య చెరువు, పోడూరు మండలం వెలగలమ్మ చెరువు, అంగనవాడి కేంద్రంలో గర్భిణీ బాలింతలకు ఇచ్చే పౌష్టికాహారం నాణ్యత వారు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు అలాగే ప్రీస్కూల్ పిల్లలకు ఆటపాటల ద్వారా విద్య నేర్పించడం వివరించడం జరిగినది.

ఈ కార్యక్రమంలో పోడూరు మండల బిజెపి అధ్యక్షులు చింతపల్లి రమేష్ శెట్టి, జ్యోతి, జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు సీతారామరాజు మాజీ ఉప సర్పంచ్ సీలబోయిన జయ రామ కృష్ణ సొసైటీ అధ్యక్షులు దొమ్మేటి పురుషోత్తముడు పార్టీ ఏరియా కన్వీనర్ చిలుకూరి ప్రసాద్ గ్రామ బిజెపి అధ్యక్షుడు గుత్తుల వెంకటేశ్వరరావు తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు బొంతు కాశీ విశ్వనాథం శ్రీకాంత్ నానాజీ జవ్వాది నానాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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E.ABRAHAM, ACHANTA

E.ABRAHAM, ACHANTA

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