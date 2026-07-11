Penugonda: పెనుగొండ సొసైటీలో 50 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర
Penugonda: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వాసవి పెనుగొండ సహకార సంఘంలో 50 ఏళ్ల తర్వాత ఎరువుల విక్రయాలను ఆచంట ఎమ్మెల్యే పితాని సత్యనారాయణ ప్రారంభించారు.
Penugonda: వాసవి పెనుగొండ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘం ద్వారా రైతులకు ఎరువుల విక్రయాలను ఆచంట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పితాని సత్యనారాయణ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. సంఘం ఏర్పడి దాదాపు 50 సంవత్సరాలు పూర్తయినా ఇప్పటివరకు ఎరువులు విక్రయాలు జరగలేదని, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతుల సౌకర్యార్థం ఈ సేవలను ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందన్నారు. సాగునీటి కల్పన, ఉపాధి హామీ పనులు, ఎరువుల సరఫరా తదితర అంశాల్లో రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఎరువుల కొరత లేదని, ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ప్రచారాన్ని రైతులు నమ్మవద్దని సూచించారు.
పొలాల అవసరాలకు అనుగుణంగా సహకార సంఘాల ద్వారానే ఎరువులను అందిస్తున్నామని, 45 కిలోల యూరియా బస్తాను రూ.266కే రైతులకు అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు. రైతుల సాగు విస్తీర్ణం, అర్హత ఆధారంగా ఎరువుల పంపిణీ చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు.
ధాన్యం విక్రయించిన రైతులకు 24 గంటల్లోనే నగదు వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసే విధానాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందని, గోనె సంచుల సరఫరాలోనూ రైతులకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
గోదావరిలో నీటి లభ్యతపై రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరిలో తగినంత నీరు అందుబాటులో ఉందని, చివరి ఆయకట్టు వరకు సాగునీరు అందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికాబద్ధంగా చర్యలు చేపడుతోందని తెలిపారు. అవసరమైతే సీలేరు నుంచి కూడా సాగునీరు తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. రైతులు ధైర్యంగా సాగు చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు.
అభివృద్ధి, సంక్షేమమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, రైతులు, పేదల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం నిరంతరం పనిచేస్తోందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.
జగన్మోహన్ రెడ్డి, వైసీపీ పార్టీ నేతలు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రజల్లో అపోహలు సృష్టించడం, కులాలు, మతాల పేరుతో విభేదాలు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలను ప్రజలు తిప్పికొట్టాలని ఆయన కోరారు.