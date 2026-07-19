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Vararamachandrapuram: ఎంపీటీసీ వెంకటరెడ్డి అకాల మరణం!

Vararamachandrapuram: వరరామచంద్రపురం సీనియర్ ఎంపీటీసీ వాళ్ళ వెంకటరెడ్డి అకాల మరణం పార్టీకి తీరని లోటన్న ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి.

RAJESH REDDY, CHINTOOR
Published on: 19 July 2026 4:42 PM IST
Vararamachandrapuram
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Vararamachandrapuram: ఎంపీటీసీ వెంకటరెడ్డి అకాల మరణం!

వరరామచంద్రాపురం: సీనియర్ మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ సభ్యులు వాళ్ళ వెంకటరెడ్డి అకాల మరణం పార్టీకి తీరని లోటు అని ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి అన్నారు.వరరామచంద్ర పురం మండలం జీడిగుప్ప లో ఆదివారం మండల పార్టీ అధ్యక్షులు బొర్రా నరేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ వెంకటరెడ్డి (49) భౌతిక కాయం పై పూలమాలలు, పార్టీ జెండా ఉంచి నివాళి అర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ వెంకటరెడ్డి పార్టీ పట్ల మంచి క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తి అని అన్నారు.ఆయన గతంలో కూడా ఎంపీటీసీ గా పనిచేసి ప్రస్తుతం కూడా ఎంపీటీసీ గా సేవలందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.ఆయన పార్టీ కి చేసిన సేవలు మరువ లేనివన్నారు.

అతని మరణం కుటుంబానికి, పార్టీకి తీరనిలోటన్నారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులైన భార్య వెంకట లక్ష్మి, కుమారుడు దుర్గా ప్రసాద్, కుమార్తె సీతామహాలక్ష్మి లను ఓదార్చారు. కుటుంబ సభ్యుల శోకాన్ని చూసిన ఆమె కంటతడి పెట్టుకున్నారు. మృతుని కుటుంబానికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని భరోసా కల్పించారు.ఆయన మృతిపై పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు.

కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు బొర్రా నరేష్ కుమార్, వాళ్ళ రంగారెడ్డి , ముత్యాల రామారావు, ఆచంట శ్రీను, బొర్రా నరసింహారావు, బీరక ప్రకాష్ రావు, ఆకోజు భాగ్యలక్ష్మి, వడ్డాణపు భాగ్యలక్ష్మి ఎంపీటీసీ, జంగాల మల్లికార్జునరావు, సవలం రాజేంద్రప్రసాద్, ముత్యాల చంద్రశేఖర్, గొంది చంద్రయ్య, బురక కన్నా రావు, మామిడి రాజు, పులి సాహెబ్, శ్రీను, రేవు సింహాచలం, భాను, జీవీసత్యనారాయణ, సీరమయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.

MLA Miriyala SirishaVararamachandrapuramJeediguppaVR PuramRampachodavaram
RAJESH REDDY, CHINTOOR

RAJESH REDDY, CHINTOOR

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