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Marteru: అంగన్‌వాడీ చిన్నారుల భవితకు తొలిబాట: మార్టేరులో ఉత్సవం

Marteru: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మార్టేరు సెక్టార్ పరిధిలోని అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో పోషణ, ఆరోగ్యం, పూర్వ ప్రాథమిక విద్యపై అవగాహనతో అంగన్‌వాడీ ఉత్సవ్ ఘనంగా నిర్వహించారు.

E.ABRAHAM, ACHANTA
Published on: 26 Sept 2026 8:11 PM IST
Marteru
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Marteru: అంగన్‌వాడీ చిన్నారుల భవితకు తొలిబాట: మార్టేరులో ఉత్సవం

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మార్టేరు: అంగన్వాడీ కేంద్రాలు చిన్నారుల భవిష్యత్తుకు పునాది వేస్తున్నాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అంగన్వాడీ వ్యవస్థ ఏర్పడిన నాటి నుంచి నేటి వరకు చిన్నారులు, గర్భిణీలు, బాలింతలకు పోషకాహారం, ఆరోగ్యం, పూర్వ ప్రాథమిక విద్య, సంరక్షణ తదితర సేవలను అందిస్తూ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని తెలిపారు.

మార్టేరు సెక్టార్ పరిధిలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో అంగన్వాడీ ఉత్సవ్‌ కార్యక్రమాన్ని శనివారం పండగ వాతావరణంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చిన్నారుల తల్లులు, అంగన్వాడీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. చిన్నారులతో ఆటలు, పాటలు, పూర్వ ప్రాథమిక విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉత్సాహంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.

అనేక సేవలు.. వేలాది మంది లబ్ధిదారులు

అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా 3–6 సంవత్సరాల చిన్నారులకు పూర్వ ప్రాథమిక విద్యతో పాటు పోషకాహారం అందిస్తున్నారు. ఆరు నెలల నుంచి మూడేళ్లలోపు చిన్నారులకు టేక్‌హోమ్‌ రేషన్‌ ద్వారా పోషకాహారం అందించడం, గర్భిణీలు, బాలింతలకు పోషకాహారం, ఆరోగ్య అవగాహన కల్పించడం వంటి సేవలు కొనసాగుతున్నాయి.

అదేవిధంగా చిన్నారుల బరువు, ఎత్తు, ఎదుగుదలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ, పోషకాహార లోపం ఉన్న పిల్లలను గుర్తించి అవసరమైన వైద్య సేవలకు అనుసంధానం చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యశాఖ సహకారంతో టీకాలు, ఆరోగ్య పరీక్షలు, అవసరమైన సందర్భాల్లో వైద్యులకు రెఫర్‌ చేసే ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతోంది.

చిన్నారులకు తొలి పాఠశాలగా..

అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఆటలు, పాటలు, కథలు, అక్షరాలు, సంఖ్యలు, చిత్రలేఖనం వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా చిన్నారుల్లో విద్యపై ఆసక్తిని పెంపొందిస్తున్నారు. పాఠశాలలో చేరే ముందే పిల్లల్లో మానసిక, శారీరక, సామాజిక నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసే విధంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

మెరుగవుతున్న మౌలిక వసతులు

అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చిన్నారులకు అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పించడంతో పాటు తాగునీరు, విద్యుత్, మరుగుదొడ్లు, వంట సదుపాయాలు, ఆట వస్తువులు, ప్రీ-స్కూల్‌ విద్యా సామగ్రి తదితర సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. కేంద్రాలను మరింత సౌకర్యవంతంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

అంగన్వాడీ కేంద్రం అంటే కేవలం ఆహారం అందించే కేంద్రం కాదు.. చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి, విద్యకు, ఎదుగుదలకు తొలి అడుగు. తల్లుల ఆరోగ్యానికి భరోసా.. ఆరోగ్యకరమైన సమాజ నిర్మాణానికి పునాది అని ఈ సందర్భంగా సిబ్బంది పేర్కొన్నారు.

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E.ABRAHAM, ACHANTA

E.ABRAHAM, ACHANTA

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