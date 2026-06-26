Kukkunoor: జూన్ 30న విజయవాడ సిపిఐ మహాధర్నాను జయప్రదం చేయాలి!
Kukkunoor: ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ జూన్ 30న విజయవాడలో సిపిఐ రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే మహాధర్నాను విజయవంతం చేయాలని కొన్నె లక్ష్మయ్య పిలుపునిచ్చారు.
కుక్కునూరు: ఏలూరు జిల్లా కుక్కునూరు మండలం, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ సీపీఐ రాష్ట్ర కమిటీ అధ్యర్యంలో ఈ నెల 30న విజయవాడలో జరిగే మహాధర్నాను విజయవంతం చేయాలని సీపీఐ కుక్కునూరు మండల కార్యదర్శి కొన్నె.లక్ష్మయ్య పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం సోడే.నాగేష్ అధ్యక్షతన మండల కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా లక్ష్మయ్య మాట్లాడుతూ ఆరుగాలం కష్టించి, శ్రమించి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపించారు. రైతుకు సబ్సిడీపై ఎరువులు,విత్తనాలతో పాటు వ్యవసాయ సామాగ్రి, రుణాలను అందించి పండించిన పంటకు మద్దతు ధర ప్రకటించి దళారులు ప్రమేయం లేకుండా నేరుగా ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
అలాగే సకాలంలో రైతుల పంటకు సరిపడా యూరియాను సరఫరా చేయాలని కోరారు. కాగా కాంటూరుతో సంబంధం లేకుండా పోలవరం ప్రాజెక్టు ముంపులో ఉన్న కుక్కునూరు మండలాన్ని యూనిట్ గా తీసుకొని పరిహారం చెల్లించాలని ఆయిన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
పెరిగిన కరెంట్, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను తగ్గించి ప్రజలకు విముక్తి కల్పించాలని ఆయినన్నారు.మహాధర్నాకు మండలం నుంచి అధిక సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొనాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో ఏపీ మహిళా సమాఖ్య ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షురాలు వరకా. శ్యామల,కురాకుల.బాబురావు, మడిపల్లి.రమణయ్య, వరసా. పాపారావు పాల్గొన్నారు.