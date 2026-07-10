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Rampachodavaram: సీఎం చంద్రబాబు పర్యటనకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు!

Rampachodavaram: పోలవరం జిల్లాలో ఈ నెల 17న సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన. హెలిప్యాడ్, జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ పనులను పరిశీలించిన జేసీ ప్రశాంత్ కుమార్

Prasanna, Rampachodavaram
Published on: 10 July 2026 5:56 PM IST
Rampachodavaram
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Rampachodavaram: సీఎం చంద్రబాబు పర్యటనకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు!

Rampachodavaram: రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రివర్యులు పర్యటనకు సంబంధించిన ముందస్తు ఏర్పాట్లు ఎక్కడికక్కడ ముమ్మరంగా పనులు జరుగుతున్నాయని పోలవరం జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ సురపాటి ప్రశాంత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రాంగణంలోని ఎలిప్యాడ్ ల్యాండింగ్ ప్రదేశాన్ని, పనులను జాయింట్ కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా పోలవరం జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ సురపాటి ప్రశాంత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 17వ తారీకు శుక్రవారం గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రివర్యులు పర్యటనకు సంబంధించిన పనులు ఎక్కడికక్కడ జరుగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. అదేవిధంగా స్థానిక జూనియర్ కళాశాల గ్రౌండ్ లో జరుగుతున్న పనులను జాయింట్ కలెక్టర్ వారు పరిశీలించి పలు సూచనలు సంబంధిత అధికారులకు ఇవ్వడం జరిగింది.

అనంతరం పొడి చెత్త తడి చెత్త ద్వారా పంచాయితీకి ఆదాయం వచ్చే విధంగా చెత్త నుండి సంపద తయారీ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. రంప చోడవరం పంచాయతీలోని ప్రతిరోజు సేకరించిన పొడి చెత్త తడి చెత్త వేరువేరుగా చేసి డంపింగ్ యాడ్ కు తరలించిన అనంతరం చెత్త నుండి ఎరువును తయారుచేసి వ్యవసాయదారులకు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై దృష్టిపెట్టే విధంగా అవగాహన కల్పించాలని ఆయన అన్నారు. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రివర్యులు పర్యటనకు సంబంధించిన వివరాలు అనుమతులు వచ్చిన వెంటనే ప్రజలకు తెలియజేయడం జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు.

జాయింట్ కలెక్టర్ వారి వెంట డిపిఓ చంద్రశేఖర్, డిఎల్పిఓ రాధాకృష్ణ, ఎంపీడీవో ప్రసాద్, డిప్యూటీ ఎంపీడీవో హరిబాబు, డి ఈ భవాని, వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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Prasanna, Rampachodavaram

Prasanna, Rampachodavaram

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