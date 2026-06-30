Rampachodavaram: సబ్సిడీ స్ప్రేయర్లు పవర్ టిల్లర్లు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం!
Rampachodavaram: గిరిజన రైతులకు వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పథకం కింద సబ్సిడీపై వివిధ రకాల వ్యవసాయ పరికరాలు అందించేందుకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు.
రంపచోడవరం: ఐటీడీఏ పరిధిలో ఉన్న గిరిజన రైతులు వ్యవసాయ యాంత్రికరణ కొరకు సబ్సిటిపై దరఖాస్తులు తీసుకోవడం జరుగుతుందని ప్రాజెక్ట్ హార్టికల్చర్ అధికారి నరేంద్ర కుమార్ పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రాజెక్ట్ హార్టికల్చర్ అధికారి నరేంద్ర కుమార్ మాట్లాడుతూ పోలవరం జిల్లా కలెక్టర్ కె.దినేష్ కుమార్ వారి, రంపచోడవరం ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారి సురపాటి ప్రశాంత్ కుమార్ వారి ఆదేశాల మేరకు రంపచోడవరం ఐటీడీఏలో
వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ కొరకు అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా తైవాన్ స్ప్రేయర్స, బ్యాటరీస్ప్రేయర్స్, పాలిథిలిన్ షీట్స్, పవర్ టెల్లర్స్,పవర్ విడర్స్ వీటన్నిటికీ దరఖాస్తులు కోరడం జరుగుతుందనీ కావున కావలసిన
రైతులందరూ సంబంధిత ఆర్ఎస్కే సెంటర్లో గానీ మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారిని గాని సంప్రదించి దరఖాస్తు సమర్పించవచ్చని అదేవిధంగా దరఖాస్తు తోపాటు పాస్ బుక్ జిరాక్స్ వన్ బి అడంగల్ ఆర్ఓఎఫ్ ఆర్ పట్టా ఆధార్ కార్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ పాస్ పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో 3 తప్పనిసరిగా సమర్పించాలని ఆయన అన్నారు.