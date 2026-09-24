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Tanuku: దువ్వ గ్రామానికి శాశ్వతంగా తీరిన వరద ముప్పు - కలెక్టర్ పరిశీలన!

Tanuku: తణుకు మండలం దువ్వ గ్రామంలో రూ.2.80 కోట్లతో నిర్మించిన రక్షణ గోడ, స్లూయిజ్ గేట్లను పరిశీలించిన కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి, ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ.

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)
Published on: 24 Sept 2026 5:39 PM IST
Tanuku
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Tanuku: దువ్వ గ్రామానికి శాశ్వతంగా తీరిన వరద ముప్పు - కలెక్టర్ పరిశీలన!

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Tanuku: తణుకు మండలం దువ్వ గ్రామ ప్రజలను గతంలో నిండా ముంచిన వరద ముప్పుకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించింది. SDRF, SDMF నిధులతో సుమారు రూ.2.80 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన రక్షణ పనులు పూర్తికావడంతో గ్రామానికి వరద ముప్పు నుంచి రక్షణ లభించింది. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి గురువారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణతో కలిసి దువ్వ గ్రామంలో పర్యటించి రక్షణ పనులను పరిశీలించారు.

గతంలో 2024–25లో కురిసిన భారీ వర్షాల సమయంలో దువ్వ గ్రామంలోకి వరద నీరు చేరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అప్పట్లో హోం మంత్రి, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే, సంబంధిత అధికారులు గ్రామాన్ని సందర్శించి పరిస్థితిని పరిశీలించామన్నారు. గ్రామ ప్రజలు, రైతులు ఎదుర్కొంటున్న వరద సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని నిర్ణయించామని తెలిపారు.

స్థానిక ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ ప్రత్యేక చొరవతో ఇరిగేషన్‌ శాఖ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని SDRF, SDMF నిధుల ద్వారా సుమారు రూ.2.80 కోట్లను మంజూరు చేయించారని తెలిపారు. ఈ నిధులతో గ్రామ రక్షణ కోసం ఐదు స్లూయిజ్ గేట్లతో పాటు పటిష్టమైన రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణ పనులను చేపట్టారన్నారు.

పనులు పూర్తికావడంతో వర్షాలు, వరదల సమయంలో గ్రామంలోకి నీరు ప్రవేశించే అవకాశాలను నియంత్రించడంతో పాటు నీటి ప్రవాహాన్ని సక్రమంగా నిర్వహించే అవకాశం ఏర్పడిందని అన్నారు. ఈ రక్షణ చర్యల వల్ల సుమారు 500 కుటుంబాలకు వరద ముప్పు నుంచి రక్షణ లభించడంతో పాటు దాదాపు 1,000 ఎకరాల ఆయకట్టు భూములు ముంపునకు గురికాకుండా రక్షణ కల్పించినట్లయిందని వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు,అధికారాలు పాల్గొన్నారు.

TanukuDuvva Flood Protection WallWest GodavariMLA Arimilli Radhakrishna
Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

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