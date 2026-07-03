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Penugonda: జీవో నెం. 369 రద్దు చేయాలని దస్తావేజు లేఖర్ల నిరసన

Penugonda: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నెం. 369ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పెనుగొండ పంచ మండలాల దస్తావేజు లేఖర్ల సంఘం నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు.

E.ABRAHAM, ACHANTA
Published on: 3 July 2026 8:28 PM IST
Penugonda
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Penugonda: జీవో నెం. 369 రద్దు చేయాలని దస్తావేజు లేఖర్ల నిరసన

Penugonda: ఆంధ్రప్రదేశ్ దస్తావేజు లేఖర్ల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో నెం. 369ను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పెనుగొండ పంచ మండలాల దస్తావేజు లేఖర్ల సంఘం ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం పెనుగొండ సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా సంఘం అధ్యక్షుడు షేక్ అహ్మద్ అలి మాట్లాడుతూ, జీవో నెం. 369 అమలుతో దస్తావేజు లేఖర్లు ఉపాధిని కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ జీవోను రద్దు చేసి దస్తావేజు లేఖర్ల జీవనోపాధిని కాపాడాలని కోరారు. అలాగే గతంలో అమలులో ఉన్న విధానాన్ని పునరుద్ధరించి, లేఖర్లకు లైసెన్సులు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో సంఘం కార్యదర్శి యింటి రాముడు, అడివి శేఖర్, సత్తి సత్యనారాయణ రెడ్డి, బండారు శ్రీను, కర్రి ఉమా రెడ్డితో పాటు పలువురు దస్తావేజు లేఖర్లు పాల్గొన్నారు.

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E.ABRAHAM, ACHANTA

E.ABRAHAM, ACHANTA

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